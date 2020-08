Von Roland Wolf

Eschelbronn. Der Zaun um den Schlosssee, der vor wenigen Tagen errichtet wurde, ist momentan der Aufreger im Ort und füllt das Sommerloch im Schreinerdorf. Da war es naheliegend, ein RNZ-Sommerinterview mit Bürgermeister Marco Siesing kurz vor seinem Urlaub an diesem viel diskutierten Ort zu führen. Dort war ein Schuljunge auf dem Heimweg von der nahegelegenen Schlosswiesenschule in den See geschubst worden. Es passierte zum Glück nichts Schlimmeres, der Junge kam mit dem Schrecken und nasser Kleidung davon. Aber es hätte auch tragischer enden können.

Der See ist in den 1970er-Jahren nach archäologischen Ausgrabungen zur Eschelbronner Wasserburg entstanden und wird mittlerweile vom örtlichen Fischerverein genutzt. Mit dem See sind die Bürger seit vielen Jahren vertraut und bei manchen ruft er noch Kindheitserinnerungen hervor.

Die Eltern des Jungen wurden mit Schulleitung und Elternbeirat im Rathaus vorstellig, mit der Bitte, doch möglichst schnell etwas zu tun und die Gefahrenstelle zu beseitigen. Im Gemeinderat wurde der Vorfall mehrfach diskutiert und die Verwaltung schaltete den Badischen-Gemeindeversicherungs-Verband ein. Der Verband wurde zur Gefahrenprävention und einer eventuellen Haftung der Gemeinde befragt.

Dort stellte man fest, dass die Gemeinde als Eigentümerin des Grundstücks auch für die Verkehrssicherungspflicht des Gewässers verantwortlich ist. Die strengen Anforderungen an die Pflicht zur Gefahrenabwehr werden daraus abgeleitet, dass besonders Kinder von Wasserflächen angezogen werden. Die Kinder sind aufgrund ihrer Unerfahrenheit aber nicht in der Lage, die Gefahren richtig einzuschätzen und angemessen darauf zu reagieren. Der See befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Sporthalle, zur Schule und zu weiteren Sportanlagen und daher müsse man damit rechnen, dass sich Kinder dort vermehrt aufhalten.

Die Versicherung schlägt deshalb vor, durch das Errichten eines Zaunes um den See die Sicherheit für die Kinder künftig zu gewährleisten. Erschwerend zur ganzen Angelegenheit kommt jedoch noch hinzu, dass das gesamte Gelände rund um den See unter Denkmalschutz steht und daher bauliche Veränderungen wie etwa die Erhöhung der Einfassungsmauer des Sees nicht möglich sind.

Seit die Gemeinde jetzt den Zaun um den Schlosssee aufstellen ließ, schlagen die Wellen im Ort hoch und besonders in den sozialen Medien wird das Thema heftig und kontrovers diskutiert. "Hier treffen mit den Gegnern und Befürwortern des Zauns zwei Welten aufeinander", sagt der Bürgermeister.

Dabei sieht er in den alteingesessenen Eschelbronnern, die mit dem zaunlosen See aufgewachsen sind, mehrheitlich die Zaungegner, während zugezogene Bewohner der Neubaugebiete die Sache etwas emotionsloser sehen und den Zaun aus Sicherheitsgründen befürworten. Der Zaun teilt also die Gemeinde.

"Der Zaun ist derzeit alternativlos und daher wird er zunächst einmal auf unbestimmte Zeit stehen bleiben", sagt Siesing. Er stellt sich dabei die Frage, welche Risiken Kommunen absichern müssen und was zum allgemeinen Lebensrisiko gehört. Er erinnert dabei an einen Prozess gegen einen hessischen Bürgermeister, der mitverantwortlich dafür gemacht wird, dass drei Kinder in einem Dorfteich ertrunken sind. "Fahrlässige Tötung durch Unterlassen" lautet die Anklage.

"Kann und muss die Gemeinde ein umfassender Garant für alle möglichen Lebenslagen sein?", fragt sich der Eschelbronner Bürgermeister. Tatsache ist, dass immer öfter Verwaltungen und ihre Vertreter nach tragischen Unfällen mit Todesfolge auf der Anklagebank landen und die Schuld bei der Kommune gesehen wird. Der Gemeindetag kritisiert, dass die Kommunen allgemein als Garant für umfassende Sicherheit in allen Lebenslagen wahrgenommen werden, und es sei bedenklich, dass zunehmend Risiken auf kommunale Mandats- und Funktionsträger verlagert werden. Juristisch spricht man vom allgemeinen Lebensrisiko, dem man sich trotz eigener und fremder Anstrengung nicht entziehen kann. "Eine Kommune ist nicht für alles verantwortlich, was in ihrem Bereich passiert", lautet die Rechtssprechung.

Im Eschelbronner Fall zeigt Siesing Verständnis für die Bürger, die den Zaun entschieden ablehnen, aber für ihn hat der Schutz der Bürger und das Vermeiden strafrechtlicher Konsequenzen oberste Priorität.

Im Zuge der anstehenden Neuordnung und Sanierung des gesamten Sporthallen- und Schlosssee-Areals muss eine endgültige Lösung gefunden werden. Bis dahin wird man sich an den Zaun gewöhnen müssen. Machbare Vorschläge aus den Reihen der Bürgerschaft nimmt die Verwaltung deshalb gerne entgegen.