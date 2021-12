Von Roland Wolf

Eschelbronn. Eine dreiköpfige Delegation mit Bürgermeister Marco Siesing an der Spitze reiste aus dem Schreinerdorf für zwei Tage in die Hauptstadt, um dort eine denkwürdige Auszeichnung entgegenzunehmen. Beim Stadtradeln 2021 schaffte es der Ort, in der Kategorie "Fahrradaktivstes Kommunalparlament" bei den Kommunen mit weniger als 10.000 Einwohnern bundesweit den 1. Platz zu belegen. Dazu musste aber auch jeder der sogenannten "Parlamentarier" auf den Sattel steigen, wobei es am Ende egal war, wie viele Kilometer jeder einzelne in den drei Wochen herunterspulte. So reichte dann auch das Leistungsspektrum von eher bescheidenen 1,5 bis zu rekordverdächtigen 2000 Kilometern, die die zwölf Gemeinderäte plus Bürgermeister zurücklegten. Am Ende war es eine Leistung des gesamten Gremiums, das den Zusammenhalt förderte und schon wieder Ansporn für das Stadtradeln im nächsten Jahr ist. Aber auch das ganze Dorf legte sich mächtig ins Zeug, denn das Gesamtergebnis aller 189 Radler lag bei stolzen 68.925 Kilometern.

Die Preisverleihung in Zusammenarbeit mit der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz fand in der "Malzfabrik" in Berlin-Schöneberg statt. Zur Preisverleihung selbst, die die Berliner Verkehrssenatorin Regine Günther übernahm, war nur der Bürgermeister zugelassen, der Rest der Delegation nutzte die Zeit aber für eine "abenteuerliche Stadtrundfahrt" mit einem Taxifahrer, der das Tempo liebte und die so schnell nicht vergessen wird. Die zweistündige Veranstaltung konnte auf einem Youtube-Kanal live mitverfolgt werden, was von vielen Radsportanhängern, auch weit über Eschelbronn hinaus, rege genutzt wurde. Auf dem Bürgermeister-Handy gingen nach der Veranstaltung eine Unmenge von Glückwünschen aus der ganzen Region ein.

"Das Beeindruckendste an der Geschichte war der dabei erlebte Teamspirit und das Gemeinschaftsgefühl", sagte der Bürgermeister in seinem Statement bei der Preisverleihung auf der Bühne. In einer kleinen Kraichgaugemeinde sei etwas Spürbares passiert. Die Themen Radfahren, Klimaschutz, Gemeinschaft und Wettbewerb hätten Menschen zusammengeführt, die sonst wenig miteinander zu tun haben. "Ein sehr wohltuender Zustand in Zeiten von Individualgesellschaft und Kontaktbeschränkungen."

Gerne hätte man einen Schluck Sekt aus dem Pokal getrunken – leider nicht möglich. Foto: Roland Wolf

Er lobte die Gemeinderatsmitglieder, die im Schnitt 389 Kilometer pro Kopf zurückgelegt haben und beglückwünschte sie zu dieser Leistung. Er spornte sie an, auch im nächsten Jahr wieder mit gutem Beispiel vorangehen und nach Möglichkeit den 1. Platz zu verteidigen.

Aber auch aus der Bürgerschaft hat sich das Organisationsteam aus der diesjährigen Kampagne schon wieder zusammengesetzt, um an einer Erfolgsstrategie für das kommende Jahr zu tüfteln. Einige neue Ideen wurden dabei entwickelt, die so bald wie möglich bekanntgegeben werden sollen, um das "Feuer des Stadtradelns" erneut zu entfachen. Die Kampagne "Stadtradeln" hat sich inzwischen fest im Ort etabliert. Sie spricht nicht nur Berufspendler an, sondern auch Freizeitradler, die für ihre Ausflüge das Auto jetzt gerne auch mal stehen lassen.

Selbstverständlich wurde an der Hotelbar im "Berliner Bär" am Abend noch etwas gefeiert, wobei der einzige Wermutstropfen derjenige war, dass der Siegerpokal nicht mit Flüssigem gefüllt werden konnte. Ansonsten hätte man gerne den ein oder anderen Schluck Sekt daraus getrunken. Verdursten musste aber trotzdem niemand. Und hätte es Corona nicht verhindert, dann wäre eine weitaus größere Delegation aus dem Schreinerdorf in die Hauptstadt gereist, um den Titel eines "Deutschen Meisters" zu feiern – vielleicht klappt’s ja beim nächsten Mal.