Von Anjoulih Pawelka

Eschelbronn. Özlem Basiböyük ist Eschelbronnerin mit Leib und Seele und nennt das Schreinerdorf ihre Heimat. Die Rathausmitarbeiterin, die im Einwohnermeldeamt arbeitet, gehört der zweiten Generation der sogenannten "Gastarbeiterfamilien" an. Sie selbst ist in Deutschland geboren. Da war ihre Mutter gerade einmal knapp ein Jahr in der Bundesrepublik, denn sie hatte mit 18 Jahren in der Türkei ihre Koffer gepackt und sich in den Zug gesetzt, um in Deutschland ihr Glück perfekt zu machen.

Basiböyüks Mutter hatte eine Anstellung bei einer Perückenfabrik in Spechbach, der Anfang dort war einprägsam. Noch heute erzähle ihre Mutter wie sie damals an einem Freitagnachmittag ankam – das Wohnheim völlig verwaist. Sie war die Einzige, die an diesem Wochenende dort geschlafen hat. Ohne sich auszukennen, war es ihr nicht möglich, Essen zu besorgen. Also verbrachte sie die drei Tage ohne Lebensmittel.

Basiböyük erzählt, wie das Ziel der Eltern gewesen sei, hier Geld zu verdienen und dann wieder zurück nach Anatolien zu gehen. Daher kam Basiböyüks Vater 1970 ebenfalls nach Deutschland. Ihr Bruder blieb deshalb die ersten zehn Jahre seines Lebens in der Türkei bei Oma und Opa. Doch das Leben entwickelte sich ein wenig anders als geplant: Die Eltern blieben. Zum einen wahrscheinlich, weil eine befreundetet Familie zurück nach Ankara ging und dort merkte, dass es vielleicht doch nicht die beste Idee gewesen war. Das schreckte Basiböyüks Eltern ein wenig ab. Einen Großteil haben wohl aber auch die Kinder zu der Entscheidung beigetragen. Sie sollten eine gute Zukunft in Deutschland haben und nicht aus der Schule genommen werden.

"Wir hatten eine naive Kindheit", berichtet Basiböyük, die 1974 geboren ist. Da ihre Eltern beide arbeiteten – der Vater, der 2019 gestorben ist, war bei der Firma Paul Ernst angestellt – , verbrachte sie viel Zeit bei unterschiedlichen Frauen, die auf sie aufpassten, bis sie in den Kindergarten kam. Sie hätten nicht viel gehabt, dennoch sei am Essen nie gespart worden, aber "man war mit allem glücklich". Dann erzählt Basiböyük von den vielen Treffen mit anderen türkischen Familien aus Nachbardörfern. Vor allem die Besuche bei einer befreundeten Großfamilie sind Basiböyük noch gut in Erinnerung. Dort gab es dann immer Brot mit Margarine und Erdbeermarmelade. Nirgends hat das so gut geschmeckt wie dort, erzählt die gelernte Einzelhandelskauffrau und lacht dabei. Sie berichtet aber auch, dass sie durchaus streng erzogen worden sei. Einen Freund durfte sie nicht haben, und Discobesuche waren ein "absolutes No Go".

Basiböyük kann sich an keine schlimmen Situationen in ihrer Kindheit erinnern, die ihr gezeigt hätten, dass sie nicht dazugehört. Die Eschelbronner haben sie und ihre Eltern mit offnen Armen aufgenommen. Rassismus habe sie nicht zu spüren bekommen. "Solange jeder gearbeitet hat, war alles in Ordnung." Sie sei immer die kleine Özlem gewesen. Deutsch hat die heute 46-Jährige im Kindergarten und in der Schule gelernt, Vater und Mutter in den Fabriken. Denn Zeit für Deutschkurse, wie es sie heute gibt, hätten die Eltern bei der vielen Arbeit gar nicht gehabt.

Auf die Frage, wie es ihrer Familie gelungen sei, so gut in die Dorfgemeinschaft aufgenommen zu werden, sagt Basiböyük: "Wir sind weltoffen." Daher sei ihnen der viele Kontakt mit den Eschelbronnern leicht gefallen. Auch wenn sie das Schreinerdorf als ihre Heimat ansieht, hat die Türkei für die Mutter zweier Töchter einen hohen Stellenwert. "Wir sind mit zwei Kulturen aufgewachsen." Daher macht sie dort gerne Urlaub, um Familie und Freunde zu besuchen. "Einmal im Jahr muss ich schon hin", sagt Basiböyük und strahlt dabei. Da trifft es sich gut, dass die Familie in Ankara ein Ferienhaus hat: "Ich vermisse es." In der Türkei zu leben, kann sie sich aber nicht vorstellen. Dafür ist Basiböyük einfach zu sehr Eschelbronnerin.