Von Angela Portner

Eppingen. "Die Investition hat sich gelohnt", sagte Oberbürgermeister Klaus Holaschke mit Blick auf die opulente Weihnachtsbeleuchtung der Stadt. Bereits zum fünften Mal durften Bürger und Gäste das Einschalten miterleben. Sie waren zahlreich gekommen, um gemeinsam die "Wohlfühlatmosphäre", wie es Giselbert Seitz als Vertreter des Stadtmarketingvereins nannte, zu genießen.

Viele Besucher nutzten im Anschluss die Möglichkeit bis 22 Uhr einzukaufen, sich an den zahlreichen Buden mit Currywurst oder Steaks zu stärken und ihre Hände an heißem Glühwein zu wärmen. Kein Problem mit den eisigen Temperaturen hatte das knuffige Krümelmonster aus der Sesamstraße, das dick in blauen Plüsch eingepackt war und nach dem gemeinsamen Schlag auf den Einschalt-Knopf Lebkuchen an die Kinder verteilte. Mit schmissiger Weihnachtsmusik aus dem Blech stimmte die HM-Bigband aus Sinzheim danach klanglich auf Weihnachten ein.

Das Einschalten wurde wieder zelebriert, hier OB Klaus Holaschke, und mit einem langen Einkaufsabend verbunden. Foto: Portner

Gefühlt ist das Fest ja noch weit weg, aber man kann schließlich nicht früh genug anfangen, sich Gedanken über Geschenke zu machen, und die proppevollen Bekleidungshäuser lassen vermuten, das in diesem Jahr wohl viel modisches Textil unterm Tannenbaum liegen wird. Modehändler Oliver Spieß, in dessen Geschäft die "Spikys" aufspielten, empfand seine Kundschaft als "sehr entspannt und gut gelaunt." Das lag wohl nicht zuletzt an den Rabatten.

Vor der Ladentür hatten sich an den Buden des "Hüttenzauber" schnell Menschentrauben gebildet. Darunter war auch das Ehepaar Carmen und Günther Leis aus Sinsheim, das vom Weihnachtslichter-Event aus der Zeitung erfahren hatte und die persönliche Atmosphäre in den Geschäften lobten: "Man fühlt sich hier einfach rundherum wohl."

Viele der gastgebenden Händler nutzten die Gelegenheit, mit ihren Kunden bei Häppchen und einem Gläschen Wein oder Sekt über "dies und das" zu plaudern. Ein bisschen Beratung gab es gratis dazu. Bei Jürgen Tüx vom gleichnamigen Radio- und Fernsehgeschäft hatten Modernes und Nostalgie gleichermaßen Konjunktur: "Das alte Vinyl ist zurück" - Plattenspieler seien derzeit gefragt, sagte er.

Bei den Jüngeren gehe es eher um "Multiroom-Musiksysteme" und vernetzte Wohnwelt, um schnelles Internet oder Alarmanlagen für die häusliche Sicherheit. Alles eher nichts für den Nebenbeikauf. In solchen Fällen berate man aber auch vor Ort, erklärt Tobias Tüx.

"Anfassen, einpacken, mitnehmen", das ging da schon eher im Popup-Store "Konglomerat" bei Juliane Ehehalt und Jasmin Zapf im Mini-Einkaufszentrum zwischen Bäckerei Härdtner und Bio-Mammut. Kreative Kunden konnten bei Workshops skandinavischen Wandschmuck anfertigen, und seltene Pflanzen im ausgefallenen Gewand als Wohnaccessoire, kleine Engelchen aus Papier, Kakteen in den verschiedensten Ausführungen und Materialien oder die witzige Affenvase mit Bananen im Bauch sorgten für viel Aufmerksamkeit - und den einen oder anderen Kauf. "Design mit Nützlichem verbinden", lautet das Credo der beiden jungen Frauen, die die Gelegenheit nutzen, um zu schauen, ob ihr Angebot bei den Kunden ankommt.