Von Armin Guzy

Eppingen. Fast 40 direkt oder indirekt Beteiligte, offenbar eher spärliches Bildmaterial und eine verletzte 18-Jährige in einer Spezialklinik, die erst am Mittwoch telefonisch von der Polizei befragt werden konnte: Nach dem Zwischenfall beim Eppinger Nachtumzug am Samstag, als die junge Frau von nach wie vor unbekannten "Hexen" zu einem Kessel mit heißem Wasser getragen wurde und sich dort schwer verbrühte, ist die Ausgangslage für die Ermittler nicht eben ideal.

Eine schnelle Aufklärung des Falles ist kaum zu erwarten. Es sei denn, die drei bei dem Vorfall als Hexen verkleideten Beteiligten melden sich bei der Polizei und sagen aus. "Das wäre hilfreich", appellierte Eppingens Oberbürgermeister Klaus Holaschke drei Tage nach dem Vorfall in der Gemeinderatssitzung an die bislang noch Unbekannten, die Karten auf den Tisch zu legen.

Hintergrund Laut Polizeirevierleiter Brockstedt hat sich der Vorfall am Samstag gegen 21 Uhr auf Höhe des Marktplatzes zugetragen: Eine nicht einheitlich gekleidete Gruppe Karnevalisten aus dem Raum Karlsruhe verfolgte den Umzug als Zuschauer. Aus dieser Gruppe heraus wurde die 18-Jährige dann der ebenfalls aus dem Kreis Karlsruhe stammenden Hexengruppe zum Spaß "zugeschoben". [+] Lesen Sie mehr Laut Polizeirevierleiter Brockstedt hat sich der Vorfall am Samstag gegen 21 Uhr auf Höhe des Marktplatzes zugetragen: Eine nicht einheitlich gekleidete Gruppe Karnevalisten aus dem Raum Karlsruhe verfolgte den Umzug als Zuschauer. Aus dieser Gruppe heraus wurde die 18-Jährige dann der ebenfalls aus dem Kreis Karlsruhe stammenden Hexengruppe zum Spaß "zugeschoben". Zwei als Hexen verkleidete Personen trugen die Frau zu einem mitgeführten Kessel mit integriertem Holzofen, der bis zur Hälfte mit heißem Wasser gefüllt war. Eine dritte Hexe nahm den Deckel des Kessels ab. Nach wie vor ist unklar, wie die Beine der Frau dann ins Wasser kamen. Absichtliches Eintauchen durch die Hexen ist ebenso möglich, wie Fahrlässigkeit oder ein Abrutschen der Frau bei einer möglichen Gegenwehr. Fakt ist, dass die Ärzte Verbrühungen zweiten Grades diagnostiziert haben. Ob die Verletzungen durch das komplette Eintauchen der Beine, wie es die 18-Jährige darstellt, oder durch Spritzer oder Wasserdampf entstanden sind, wie es Zeugen zu Protokoll gegeben haben, ist noch nicht geklärt. Als die 18-Jährige zu schreien anfing, trugen die Hexen sie zum Straßenrand und setzten sie dort ab, ohne sich weiter um die Verletzte zu kümmern. Ein Team des DRK leistete jedoch schnell Hilfe. Die Polizei, die mit zwölf Einsatzkräften den Umzug begleitete, konnte dann zunächst sechs Mitglieder der Hexengruppe ausfindig machen und begann noch in der Nacht auf dem Revier mit ersten Zeugenvernehmungen. "Die waren ehrlich betroffen", erinnert sich Brockstedt, ebenso die Gruppe der jungen Frau. Er stellt klar: "Wir gehen nach wie vor nicht von Absicht aus." (guz)

[-] Weniger anzeigen

Kaum 50 Meter vom Sitzungssaal entfernt, unmittelbar vor dem Marktplatz, liegt der Unglücksort. Ein Blick aus dem Fenster zeigt ihn aufgeräumt im Schein der Straßenlampen. Drinnen, im "Bürgersaal", ist hingegen noch längst nicht alles aufgearbeitet und erhellt. Über den Vorfall wird deutschlandweit berichtet, entsprechend groß war am Dienstag das Interesse der Medien an dem Sachstandsbericht, der kurzfristig auf die Tagesordnung des Gemeinderates gesetzt wurde.

Wesentlich neue Erkenntnisse konnten OB Holaschke und Jens Brockstedt, der Leiter des Eppinger Polizeireviers, dabei nicht vortragen. Nach wie vor gehe die Polizei von einer "Verkettung unglücklicher Umstände aus", sagte Brockstedt, "wir unterstellen niemandem, dass die junge Dame absichtlich in den Bottich gestellt worden ist." Ob diese Aussage nach der zwischenzeitlich erfolgten Befragung der 18-Jährigen weiterhin gilt, dazu wollte die für die Ermittlungen zuständige Heilbronner Staatsanwaltschaft am Mittwoch keine Angaben machen.

Ebenfalls nicht zu erfahren war, ob, und gegebenenfalls in welchem Grad die verschiedenen Beteiligten alkoholisiert waren. Insbesondere ob im Krankenhaus von der jungen Frau zeitnah eine Blutprobe genommen wurde, war der Staatsanwaltschaft am Mittwoch nicht bekannt. Allerdings dürfte es von entscheidender Bedeutung sein, ob die Beteiligten zum Zeitpunkt des Vorfalls nüchtern gewesen sind.

"Wir haben Personalien von rund 40 Personen", sagte Polizeirevierleiter Brockstedt am Dienstag - hinzu kommen Zeugenaussagen und Bildmaterial, allerdings offenbar nicht direkt vom Geschehen. Was bislang auch fehle, seien konkrete Hinweise auf die Verursacher, sagte Brockstedt, der bewusst das Wort Täter vermied und später auf Nachfrage von Stadtrat Hartmut Kächele (SPD) bezüglich der in den Blickpunkt geratenen Hexengruppe aus dem Landkreis Karlsruhe einräumte: "Es könnten auch andere gewesen sein."

In den sozialen Medien ist man da weit weniger zurückhaltend. Die beiden Eppinger Hexenzünfte, die den Nachtumzug gemeinsam mit dem städtischen Verkehrsverein seit 16 Jahren und bisher ohne größere Zwischenfälle veranstalten, sehen sich Hass-Mails und Drohungen ausgesetzt. Ebenso die Hexenzunft aus dem Karlsruher Raum, deren Mitglieder für das Geschehen verantwortlich gemacht werden; die Zunft hat inzwischen ihren Internet-Auftritt offline gestellt.

Selbst mit der 18-jährigen Geschädigten, die derzeit von der Öffentlichkeit abgeschirmt in einer Spezialklinik behandelt wird, gehen Einzelne aus der weltweiten Netz-Gemeinde nicht zimperlich um - inwieweit einzelne Chats und Posts gegen Gesetze verstoßen, beschäftigt inzwischen auch die Ermittler. Bei der digitalen "Hexenjagd" scheinen manche jedenfalls bereits einen Scheiterhaufen aufzuschichten, der nicht auf dem festen Grund von Ermittlungsergebnissen steht.

Das geht so weit, dass sich die Ermittler mit den Chats und Posts beschäftigen. Zum Teil seien die Aussagen rechtlich grenzwertig, hieß es vonseiten der Polizei. „Was da jetzt auch auf die Ehrenamtlichen der Eppinger Hexenzünfte einprasselt, ist schon schlimm“, sagte Stadtsprecher Sönke Brenner im Gespräch mit der RNZ: „Ich würde mir einfach wünschen, dass sich der Verursacher meldet.“

Vorschnelle Entscheidungen zur Zukunft des Eppinger Nachtumzugs schloss Brenner aus: „Wir sind mitten in der Kampagne. Alle Veranstaltungen werden wie geplant stattfinden.“ Einschließlich erhöhter Sicherheitsvorkehrungen wie beim „Leiergassenumzug“ am kommenden Wochenende. Dennoch würden sich Veranstalter, Polizei, Rettungskräfte und Verwaltung sicher zeitnah zusammensetzen, um darüber zu beraten, ob der Nachtumzug im kommenden Jahr stattfinden kann, so Brenner.

Im Telefonat klang er frustriert: „In 16 Jahren hat sich hier eine gute Tradition entwickelt, die auch überörtlich für ein positives Image gesorgt hat. Der Nachtumzug lebt von der Nähe zwischen Teilnehmern und Besuchern. Das hat das Flair ausgemacht. Und alle 80 Leiter der teilnehmenden Gruppen standen immer in der Verantwortung dafür, dass nichts passiert. Dieses positive Image ist jetzt mit einem Schlag dahin. Es wurde ja in ganz Deutschland darüber berichtet.“

Als Stadtverwaltung müsse man sich schon fragen, ob man künftig den Rahmen für diesen Umzug biete und, wenn ja, wie. Dafür würden alle Fakten auf den Tisch kommen: „Dabei stellt sich auch die Frage nach den Sicherheitsvorkehrungen. Aber man muss sich schon auch bewusst machen, dass es das Rundum-Sorglos-Paket bei einem solchen Zug niemals geben wird. Vollkasko geht da nicht. Oder man verzichtet ganz darauf.“

Für ausgeschlossen hielt es Brenner allerdings, dass es jemals wieder kochendes Wasser im Nachtumzug geben wird: „Es gibt auch noch andere Raucherzeuger.“ Aber man müsse sich diesbezüglich auch fragen, auf wie viel Brauchtum und Tradition man verzichten will. Es sei die Frage, ob die Hexenzünfte dann überhaupt noch mitmachen wollen. Das hätte man gerne von den Eppinger Kraichgauhexen als Mitveranstaltern erfahren. Doch war der Vorstand am Mittwoch telefonisch nicht zu erreichen.