Eppingen. (guz) Zu einem schwerwiegenden Zwischenfall ist es beim 16. Nachtumzug in der Eppinger Innenstadt gekommen. Eine 18-jährige Zuschauerin wurde in einen kochenden Hexenkessel getaucht und hat dabei so schwere Verbrühungen erlitten, dass sie zur Versorgung der Wunden in eine Spezialklinik nach Stuttgart gebracht werden musste. Ein Sprecher des Heilbronner Polizeipräsidiums bestätigte entsprechende Informationen am Sonntagabend gegenüber der RNZ - der Gruselzug wurde zum Horror für die junge Frau.

Die junge Frau soll gegen 21 Uhr von einer Gruppe Hexen aus den Zuschauerreihen an der Umzugsstrecke "entführt" und dann zu einem auf einem Umzugswagen mitgeführten Kessel mit sehr heißem, möglicherweise kochendem Wasser gezogen worden sein.

Zunächst hatten offenbar zwei oder drei der Hexen die 18-Jährige über den Kessel gehalten und diesen geöffnet. Dann sei die junge Frau nach derzeitigem Ermittlungsstand bis zu den Kniekehlen in den Kessel eingetaucht - ob sie dabei mit Absicht hinein gehoben wurde oder es sich um ein tragisches Missgeschick handelt, steht noch nicht fest.

Angaben zur betreffenden Hexengruppe machte die Polizei am Sonntagabend nicht. Die Ermittlungen diesem Fall liefen noch, hieß es. Die Organisatoren des Nachtumzugs und Vertreter der Stadtverwaltung wollen sich nach dem Zwischenfall nun zusammensetzen und über Konsequenzen beraten.