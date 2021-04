Von Armin Guzy

Eppingen/Stuttgart.Das Land und die kommunalen Landesverbände greifen der Stadt Eppingen finanziell unter die Arme und übernehmen jeweils 650.000 Euro der Ausfallkosten für die ins nächste Jahr verschobene Gartenschau. Das Finanzministerium hatte Oberbürgermeister Klaus Holaschke am Montag über die Entscheidung informiert und damit eine wochenlange Hängepartie beendet, die den OB, dem Gemeinderat und dem Gartenschauteam reichlich Nerven gekostet hat. "Unterm Strich steht für mich das Ergebnis. Wie haben jetzt Klarheit, das ist das Wichtigste", kommentierte Holaschke im Gespräch mit der RNZ die gute Nachricht: "Ich bin zufrieden."

Aktuell erneut bestätigt sieht Holaschke die vor vier Wochen gefallene Entscheidung des Gemeinderats, das jahrelang vorbereitete Großereignis zu verschieben – und zwar "ohne Wenn und Aber". Die derzeitigen Corona-Fallzahlen hätten die geplante Eröffnung am 7. Mai bestenfalls zu einem symbolischen Mini-Event werden lassen, wahrscheinlich aber ganz verhindert, wie zuletzt das Beispiel Überlingen gezeigt hat. Die dortige Landesgartenschau war bereits von 2020 auf 2021 verschoben worden und hätte nun am vergangenen Freitag eröffnet werden sollen. Wegen der hohen Inzidenz im Bodenseekreis wurde daraus jedoch erneut nichts, und wann sich in Überlingen die Pforten für die Besucher öffnen, kann noch niemand sagen.

Das Beispiel der Bodenseestadt ist auch in weiterer Hinsicht für Eppingen bedeutsam, denn dort hatten das Land und die kommunalen Landesverbände im vergangenen Jahr schnell signalisiert, sich mit bis zu vier Millionen Euro am durch die Verschiebung erwarteten Defizit zu beteiligen – und was für Überlingen möglich war, sollte daher natürlich auch für Eppingen gelten. "Jede Gartenschau ist eine Gemeinschaftsveranstaltung von Land und ausrichtender Kommune", betonte Holaschke, der in der nun eingetroffenen Hilfszusage für die Fachwerkstadt gleichwohl "ein gutes Zeichen der Solidarität der kommunalen Familie" sieht.

Eppingen kommt durch den Eigenanteil von 600.000 Euro an den auf 1,9 Millionen Euro geschätzten Verschiebungskosten nun mit einem blauen Auge davon, wenn auch mit einem sehr blauen. Denn zu den 1,9 Millionen Euro kommt noch ein 3,7 Millionen-Euro-Defizit, das auch dann aufgelaufen wäre, wenn die Gartenschau in diesem Jahr wie geplant stattgefunden hätte. Allerdings wird erwartet, dass dieses Defizit, das sich aus den etwa acht Millionen Euro Ausgaben und 4,3 Millionen Einnahmen ergibt, im kommenden Jahr etwas höher ausfallen wird. Die nun zugesagten 1,3 Millionen Euro lindern zumindest den größten finanziellen Schmerz.

Und wie geht es nun auf dem Gelände weiter? "Wir bauen das Thema jetzt durch", versicherte Holaschke, und bis auf den neuen Sommerflor, der natürlich erst 2022 gepflanzt wird, soll bald fast alles fertiggestellt sein. Auch ein neuer Zaun ist stellenweise bereits montiert. Er soll das Gelände und die bereits aufgestellten Ausstellungsbeiträge bis zum kommenden Jahr vor allem vor Vandalismus schützen.

Bald fertig sein wird auch das ehemalige Gasthaus "Schwanen", das bekanntlich zum Bürgerhaus umgebaut wird. Von den Eppingern genutzt werden kann es aller Voraussicht nach aber zunächst nicht, auch wenn die endgültige Entscheidung dazu noch aussteht. Der "Schwanen" sollte bei der Gartenschau 2021 eigentlich den "Treffpunkt Baden-Württemberg", den Ausstellungsbeitrag des Landes, beherbergen und dann ab Oktober als Bürgerhaus genutzt werden, woran sich – außer der Jahreszahl – auch nichts ändern wird. Würde das Bürgerhaus nun noch in diesem Jahr für Vereine und Bürger freigegeben, müsste es im kommenden Jahr wieder mit einigem Aufwand auf die Erfordernisse der Gartenschau angepasst werden. Holaschke sieht darin eher wenig Sinn, zumal ja auch die Integrations- und Seniorenstelle Eppingen (ISE), der VdK, die Landfrauen und der Musikverein dauerhaft Räume im "Schwanen" erhalten sollen. Da die Zeit dafür nicht drängt, weil die vier Vereine und Institutionen bis dahin eine sichere Bleibe haben, will Holaschke lieber warten und ein schlüssiges Konzept erarbeiten lassen.

Dennoch: Ganz ungenutzt wird das für viel Geld rundum auf Vordermann gebrachte Gebäude mit dem architektonisch interessanten Anbau möglicherweise doch nicht bleiben. "Die Öffnung des Biergartens ist für mich vorstellbar", sagte Holaschke, aber natürlich nur, wenn sich die Pandemie-Lage entspannt. Auch darüber soll der Gemeinderat demnächst debattieren.