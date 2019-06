Eppingen/Sulzfeld/Zaisenhausen. (guz) Der Straßensanierungs-Marathon im Raum Eppingen geht ab kommenden Dienstag in die nächste Runde. Nachdem die Bundesstraße 293 zwischen Gemmingen und Eppingen-West bereits während der letzten Sommerferien für rund 2,5 Millionen Euro eine neue Fahrbahndecke erhalten hat und erst vor wenigen Wochen auch die Landesstraße 1110 in der Ortsdurchfahrt Richen saniert wurde, ist in den kommenden Ferien der Bundesstraßenabschnitt zwischen Eppingen-West und der Abzweigung zur Kreisstraße 3511 bei Zaisenhausen an der Reihe. Am 11. Juni um 8 Uhr soll’s losgehen. Der Streckenabschnitt wird voraussichtlich bis 27. Juni komplett dicht sein.

Auf der viel befahrenen Strecke hinterlassen seit über zwei Jahrzehnten täglich bis zu 12.000 Fahrzeuge ihre Spuren, darunter gut ein Viertel Lkw. Schon vor längerer Zeit hatten die Gutachter des Regierungspräsidiums (RP) Stuttgart Spurrinnen, Verrückungen, Abbrüche und Unebenheiten auf dem Abschnitt entdeckt. Sie sind zwar nicht so gravierend, dass akuter Handlungsbedarf besteht, aber je länger die Schäden "unbehandelt" bleiben, desto höher wird das Risiko, dass am Ende eine deutlich teurere und zeitaufwendigere Komplettsanierung nötig wird. Die jetzt anstehenden Arbeiten sind laut RP mit 1,1 Millionen Euro veranschlagt.

Wie bereits im vergangenen Sommer sollen nun wieder eine Spezialmaschine, ein sogenannter "Fertiger" eingesetzt werden, um nach dem Abfräsen der alten möglichst schnell eine vier Zentimeter starke, ebene und fugenlose neue Deckschicht aufzubringen und die Sperrzeit auf der rund drei Kilometer langen Strecke in Grenzen zu halten. Wenige Wochen später sollen dann noch die Zu- und Abfahrtsrampen der Anschlussstellen Eppingen-Mitte, Eppingen-Nord und Gemmingen saniert werden, ebenfalls jeweils unter Vollsperrung. Laut Bauzeitenplan des RPs sollen die Arbeiten an der B 293 bis 7. September komplett abgeschlossen sein. Ab Dienstag wird außerdem auch die Landesstraße 553 zwischen der Abzweigung von der Bundesstraße bis zur südlichen Ausfahrt des Rohrbacher Gewerbegebiets "Im Wiesental" saniert. Der Verkehr von und nach Rohrbach wird über Eppingen-Elsenz und die Anschlussstelle "Eppingen-Nord" umgeleitet. Die eigentliche Ortsdurchfahrt Rohrbach soll, wie bereits berichtet, zwischen Juli und Dezember erneuert werden.

Die Anschlussstelle Eppingen-West soll ab Dienstag zunächst dank einer Ampelregelung einstreifig für den Umleitungsverkehr passierbar bleiben. Umgeleitet wird der Verkehr in Eppingen über die Westtangente, die K 2149 nach Mühlbach, Brettachstraße, Sulzfelder Straße und über die K 3510 nach Sulzfeld. In Sulzfeld wird der Verkehr innerörtlich über die Mühlbacher Straße und die Hauptstraße zur K 3511 in Richtung Zaisenhausen bis zur Anschlussstelle der B 293 geleitet.

Entlang der gesamten innerörtlichen Umleitungsstrecken wird beidseitig ein absolutes Halteverbot angeordnet, dessen Einhaltung laut Ordnungsamt auch überwacht werden wird. Gleichzeitig erfordert die Maßnahme auch Änderungen der bestehenden Verkehrsführungen: Im Einmündungsbereich "Westtangente" - K 2149 wird eine abknickende Vorfahrt ausgeschildert. Auch in Mühlbach und in Sulzfeld müssen die Umleitungsstrecken bevorrechtigt und demnach zu Vorfahrtsstraßen umbeschildert werden. Der Kurvenabschnitt in der Sulzfelder Straße in Mühlbach wird per Ampel geregelt.

Nach den Pfingstferien geht es an der Zu- und Abfahrtsrampe Eppingen-Nord weiter: Sie soll vom 1. bis 19. Juli saniert und dafür gesperrt werden. Vom 19. bis 28. August ist dann die Abfahrt Gemmingen an der Reihe und vom 2. bis 7. September der Zubringer Eppingen-Mitte.