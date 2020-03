„Bücherei – offen für alle“, das war einmal. Wem der Lesestoff ausgeht, der kann beispielsweise in Kirchardt mittels „Onleihe“ an neuen Lesestoff kommen. Auch wer noch nicht Mitglied der Bücherei ist, kann sich per E-Mail anmelden. Foto: Ines Schmiedl

Von Ines Schmiedl

Eppingen/Kirchardt. Wem in Krisenzeiten der Lesestoff ausgeht, steht zwar vor verschlossenen öffentlichen Büchereien, doch mithilfe der "Onleihe" ist in den Gemeinden für Nachschub gesorgt. Allerdings steht dann das begehrte Buch nicht in Papierform, sondern als E-Book zur Verfügung. Wer bereits Büchereimitglied ist, kann sich einfach mittels seiner Mitgliedsnummer anmelden. Doch auch wer bisher nicht registriert war, kann vom Büchereipersonal auf Nachsicht hoffen.

"Neukunden können uns einfach eine E-Mail schicken und bekommen die Zugangsdaten per E-Mail geschickt", sagt Yvonne Herrfurth, Leiterin der Stadtbücherei Eppingen. Solange es keine Ausgangssperre gibt, kann man sich zudem Nachschub aus der Bücherkiste im öffentlichen Bereich vor der Einrichtung in der Wilhelmstraße 9 holen. Dort werden ausrangierte Werke aus dem Büchereibestand aufbewahrt, an denen sich interessierte Leser kostenfrei bedienen dürfen.

"Unsere Bücherschränke in Kirchardt, Berwangen und Bockschaft habe ich frisch aufgefüllt und auch schon nachgefüllt", sagt Bücherei-Leiterin Claudia Senghaas, die zum Teil Bücher aus ihrem eigenen Bestand in die öffentlichen Bücherschränke gelegt hat. Denn der Ansturm ist groß. Seit Sommer 2016 gibt es die wetterfesten Bücherschränke vor der Bücherei in der Ortsmitte von Kirchardt sowie jeweils im Ortskern der Teilorte. Sie werden gut genutzt: Gedacht ist, dass jeder nur so viele Bücher entnimmt, wie er auch hineingelegt hat. In regelmäßigen Abständen kontrolliert das Büchereiteam und sortiert auch mal aus.

"In Zeiten wie diesen muss man sich durch Bücher wegträumen dürfen", sagt Claudia Senghaas, die auch als Lektorin arbeitet. Bei der "Onleihe" bemerkt sie in der Ortsbücherei eine verstärkte Nachfrage. "Unsere Onleihezahlen waren schon immer gut, aber in den vergangenen Wochen haben wir einen weiteren Zuwachs verzeichnen können", sagt Senghaas. Die frühe Beliebtheit der Onleihe sei in Kirchardt leicht zu erklären, immerhin fand während der normalen Öffnungszeiten wöchentlich eine E-Book-Sprechstunde statt, bei der vom Büchereiteam erklärt wurde, wie es funktioniert oder auch das Tablet von den Büchereinutzern mitgebracht werden konnte, damit ein Fehler vom geschulten Personal behoben werden konnte.

Auch Nichtmitglieder können sich derzeit bei der Kirchardter Bücherei per E-Mail registrieren lassen und bekommen unbürokratisch Zugriff auf die "Onleihe". Da die Gültigkeiten der Büchereiausweise unterschiedlich auslaufen, hat Bücherei-Leiterin Senghaas in Absprache mit Bürgermeister Gerd Kreiter alle Ausweise pauschal um zwei Monate verlängert. "Das wäre ja schlimm, wenn jemand nicht an neuen Lesestoff kommt, nur weil das Ablaufdatum in unsere derzeitige Schließzeit fällt", sagt Senghaas.