Eppingen/Heilbronn. (pol/van) Nur wenige Tage nach dem sexuellen Übergriff auf eine fast 90-jährige Frau in Eppingen sitzt der Tatverdächtige in U-Haft. Das berichten Polizei und Staatsanwaltschaft.

Der 53-Jährige soll die Frau vergangenen Freitag in ihrem Garten angesprochen und seine Hilfe beim Blumengießen angeboten haben. Als die 89-Jährige in ihr Haus zurück wollte, sprang der Mann nach Angaben der Beamten über das verschlossene Gartentor und verging sich sexuell an ihr in ihrem Wohnzimmer. Erst indem sie es schaffte, den Hausnotruf zu betätigen, soll der Tatverdächtige von seinem Opfer abgelassen haben.

Ein Zeuge brachte den entscheidenden Hinweis, der auf die Spur des 53-Jährigen führte. Für den Mann klickten die Handschellen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.