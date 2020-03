Ein Bild aus besseren Tagen: So schnell wie hier sausen die Flaschen nicht mehr durch die Abfüll-Straße der „Palmbräu“. Fässer werden aktuell überhaupt nicht mehr abgefüllt, weil Feste und Großabnehmer fehlen. Foto: Armin Guzy

Von Falk-Stéphane Dezort und Armin Guzy

Eppingen/Bad Rappenau. Auch wenn sich für viele die Arbeitszeit bereits deutlich reduziert, sich die Zeit vor dem Fernseher verlängert hat, und manch einer nun früher zum Feierabendbier greift: Die Brauer in der Region profitieren davon nicht. Zumindest nicht in dem Umfang, der nötig wäre, um die Ausfälle bei Gastronomie und Festen auszugleichen.

Der Absatz bei Privatkunden laufe zwar bislang weiter gut, und "gefühlt" unterstützten die Menschen durch den Kauf von Bier aus der Region sogar die wenigen lokalen Betriebe. Doch die Produktion von Fassbier ist beispielsweise "bei Null", sagt Lionel Berger. "Das ist gravierend." Der Geschäftsführer der Eppinger "Palmbräu" hat die Zahl der Beschäftigten pro Schicht inzwischen schweren Herzens halbiert. Denn wenn die Großabnehmer fehlen, fehlt auch ein erheblicher Teil des Umsatzes.

Das Eppinger Traditionshaus gehört zwar zum "Brauhaus Pforzheim", doch der regional orientierte Brauerei-Verbund der Familie Scheidtweiler, zu dem auch die Karlsruher Brauerei Hatz-Moninger und die Brauerei Franz in Rastatt zählen, spielt nicht in der Liga der Großen, die die Corona-bedingte Durststrecke möglicherweise besser verkraften, weil sie sich meist auch in anderen Lebensmittelbereichen tummeln.

Dass die Menschen – im Gegensatz zu Bier – offenbar gerade verstärkt Mineralwasser bunkern, merkt Berger beispielsweise am Umsatz der "Mineralbrunnen Bad Liebenzell GmbH & Co.KG", die ebenfalls zur Hälfte der Familie Scheidtweiler gehört. Der Absatz in diesem Bereich läuft sehr gut, auch wenn sich natürlich auch hier die geschlossenen Gastronomiebetrieb bemerkbar machen, sagt Berger.

Bei der Palmbräu hingegen ist die Produktion gedrosselt. Die Beschäftigten sind in Kurzarbeit und wurden so eingeteilt, dass Begegnungen so gut es geht vermieden werden und immer eine Mannschaft auf Reserve zur Verfügung steht. "Hygiene war schon vor Corona oberstes Gebot", betont Berger, "schließlich arbeiten wir im Lebensmittelbereich."

Privatbrauer Thomas Wachno hat seinen Humor nicht verloren. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von der Politik fühlt sich der Geschäftsführer nicht im Stich gelassen und begrüßt die verhängten Beschränkungen. "Ich finde das wirklich gut, wie die das machen", sagt Berger. Das sei die menschliche Seite. Aus Unternehmersicht "ist es aber eine Katastrophe".

Thomas Wachno von der Privatbrauerei "Häffner Bräu" in Bad Rappenau berichtet von rapide gesunkenen Einnahmen. "Seitdem die Hotel-Gaststätte zu hat, ist alles auf Null." Auch dass zahlreiche, mitunter große Feste bereits abgesagt wurden, stelle ihn in den nächsten Wochen und Monaten vor Probleme. Zwar hätte ein Großhändler seine letzte "Hopfenstopfer"-Bestellung noch abgenommen, aber ob noch Bestellungen reinkommen, sei nicht abzusehen. "Es ist alles bedeutend weniger. Es wird ein historisch schlechtes Jahr." Solange Lebensmittelmärkte weiter geöffnet hätten, komme zumindest ein bisschen Geld in die Kasse.

Größere Sorgen macht sich der Bierbrauer aber um seine Auszubildende Haykush Mkrtchyan. Die gebürtige Armenierin sollte aktuell eigentlich die Schulbank drücken und sich auf die Gesellenprüfung vorbereiten. Doch auch die Berufsschulen sind bundesweit geschlossen. Wie es weiter geht und wann Mkrtchyan die Prüfung nachholen kann, ist ungewiss: "Das belastet sie schon sehr."

Eine neue Biersorte zu entwickeln, die möglicherweise wie sein "India Pale Ale" wieder einen Preis abräumt, kommt für Wachno vorerst nicht in Frage. Anstelle des Büffelns und Brauens erledigen beide momentan kleinere Renovierungsarbeiten, und auch "der Garten müsste mal wieder gemacht werden".

Trotz der prekären Situation geht Wachno davon aus, dass die Privatbrauerei auch nach der Krise noch Bestand hat. Ein Vorteil sei, dass man ein kleines, alteingesessenes Unternehmen sei. "Wir haben unser Geld noch nie aus dem Fenster geworfen", betont er, "wir haben eine gewisse Substanz, sodass wir dann noch nicht bankrott sind."

Und auch seinen Humor hat der Bierbrauer in der Corona-Krise nicht verloren: "Ich habe genug Bier, um es mir schön zu saufen."