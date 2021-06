Auf dem Acker zwischen Bahngleisen und Elsenz will die Stadt ein Zwischenlager für Bau- und Aushubmaterial schaffen und zudem eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage bauen. Die Mehrheit im Gemeinderat begrüßt die Pläne; es gibt aber auch Kritik am Landschaftsverbrauch. Foto: Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen. Die Stadt will ihre Kläranlage nicht nur mit modernerer Technik ausstatten, sondern deren Gelände auch deutlich erweitern. Der Gemeinderat hat nun mit deutlicher Mehrheit zugestimmt, einen entsprechenden Bebauungsplan aufzustellen und die Öffentlichkeit frühzeitig an der Planung zu beteiligen. In der kurzen Debatte zum Thema wurde aber auch Kritik zu dem Vorhaben laut.

Die geplante Erweiterung betrifft dabei nicht die eigentliche Kläranlage, sondern vielmehr deren Nutzfläche. Denn die Stadt hat nicht erst seit den Bauarbeiten für die Gartenschau – bei diesen aber in besonderem Maße – Probleme mit dem Aushubmaterial von Baustellen. Erde, Asphalt, Schotter – das alles kann nicht immer gleich abgefahren werden und braucht viel Platz.

Manches wird auch längere Zeit zwischengelagert, um es später wiederverwenden zu können. So fiel jüngst etwa bei der Neugestaltung des großen Parkplatzes an der Heilbronner Straße unerwartet eine große Menge alter Pflastersteine an, die nun in Richen zwischengelagert wurde. Eigentlich sollten die historischen Steine aus dem Bereich des alten Güterbahnhofs dort auch erhalten werden, was sich letztendlich jedoch als nicht machbar erwies. Ein Zwischenlager neben der Kläranlage soll der Stadt künftig auch bei solchen Ereignissen mehr Spielraum geben.

Überdies soll auf dem erweiterten Gelände eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage gebaut werden. Derzeit deckt ein mit Faulgas betriebenes Blockheizkraftwerk einen Teil des hohen Energiebedarfs der Kläranlage. Der Rest des benötigten Stroms soll künftig die Sonne beisteuern und die Kläranlage damit energieautark machen – was darüber hinaus möglicherweise an Energie produziert wird, soll ins Netz eingespeist werden. Für das voraussichtlich komplett wasserdicht zu versiegelnde Zwischenlager ist eine 2500 Quadratmeter große Fläche neben dem Klärwerk vorgesehen, für den Bau der Freiflächenfotovoltaikanlage wären dann noch maximal 5500 Quadratmeter auf dem Gelände der Stadt übrig, das derzeit landwirtschaftlich genutzt wird.

Die endgültige Größe der Anlage soll sich danach richten, wie viel Fläche das Zwischenlager tatsächlich beanspruchen wird. Angestrebt wird aber ein maximaler Energiebeitrag zur Eigenversorgung. Bei einer Leistung von 200 bis 300 Kilowatt/Peak könnten pro Jahr 100 bis 140 Tonnen CO2 eingespart werden, und die Baukosten hätten sich in acht bis zehn Jahren amortisiert.

Genau an diesem Flächenverbrauch entzündete sich jedoch auch die Kritik von CDU-Stadtrat Markus Rupp. Für die Fotovoltaikanlage werde – anders als für die bereits verwirklichte Anlage auf der ehemaligen Deponie in Rohrbach – "bestes Ackerland" überbaut, gab er zu bedenken. Es gebe bereits zu viele versiegelte, unwiederbringlich verlorene Flächen und immer weniger Ackerland. "Wir finden den Bau direkt neben der Kläranlage gerechtfertigt", stellte Bürgermeister Peter Thalmann die Haltung der Verwaltung auf diesen Einwand hin klar. Rupp und zwei weitere CDU-Mitglieder stimmten am Ende gegen den Verwaltungsantrag, ein CDU-Stadtrat enthielt sich der Stimme.

Über Baukosten oder einen Zeitplan wurde noch nicht gesprochen, und auch noch nicht darüber, ob und inwieweit die Stadtwerke an der Fotovoltaikanlage beteiligt sein werden. Außerdem muss der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Eppingen/Gemmingen/Ittlingen dem Vorhaben noch zustimmen, weil das Areal im geltenden Flächennutzungsplan noch als landwirtschaftliche Fläche und potenzielle Ökokonto-Fläche gilt.