Eppingen. (pol/mare) Gleich zwei tragische Unfälle haben sich innerhalb von 15 Minuten am Freitag bei Eppingen ereignet. Das berichtet die Polizei.

Gegen 17.45 Uhr kam es zu einem tödlichen Unfall auf der Kreisstraße K2149 zwischen Ochsenburg und Mühlbach. Hier war ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad Yamaha in Richtung Mühlbach unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach den bisherigen Ermittlungen vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß er zunächst gegen eine Kurvenleittafel und prallte anschließend gegen einen Baum. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb.

Am Unfallort waren mehrere Rettungskräfte im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber landete ebenfalls. Die Kreisstraße war am Unfallort bis gegen 20.50 Uhr voll gesperrt.

Kurz zuvor, gegen 17.30 Uhr, zog sich ein 18-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen zu. Der junge Mann war in Eppingen auf der Frauenbrunner Straße stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung mit der Westtangente missachtete der Suzuki-Lenker die Vorfahrt einer von links kommenden 29-jährigen Nissan-Fahrerin. Diese versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem 18-Jährigen nicht mehr vermeiden. Dieser wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Nissan-Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Der Schaden an dem Leichtkraftrad wird auf rund 2500 Euro beziffert. Neben mehreren Rettungskräften war die Polizei mit 3 Streifen im Einsatz. Die Fahrbahn musste im Bereich der Unfallstelle bis gegen 20.30 Uhr voll gesperrt werden.

Update: Samstag, 29. Mai 2021, 1.10 Uhr