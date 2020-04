Von Armin Guzy

Eppingen. Der Wohnmobilstellplatz am Altstadtring ist in den zurückliegenden Jahren unerwartet häufig genutzt worden. Zur Gartenschau wird das Gelände aber als Teil der Ausstellungsfläche benötigt. Außerdem kommen an manchen Tagen mehr Wohnmobile an den altstadtnahen Standort, als dort Plätze zur Verfügung stehen. Daher soll die gesamte Anlage nun auf den Festplatz verlagert und dabei auch gleich auf zwölf Stellplätze erweitert werden. Der Technische Ausschuss des Gemeinderats stimmte dem Vorgehen und den auf rund 340.000 Euro geschätzten Kosten am Donnerstag bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung mit großer Mehrheit zu. Kritik wurde allerdings am Vorgehen der Verwaltung laut, die das Gremium mit einem alternativlosen und weitgehend fertigen Konzept konfrontierte.

"Wir suchen seit drei Jahren einen Alternativstellplatz", begründete Oberbürgermeister Klaus Holaschke, "wir haben keinen!" Aus den Reihen des Gemeinderats sei kein realisierbarer Gegenvorschlag gekommen, um das seit Langem bekannte Problem zu lösen. "Und einen Platz außerhalb unter einer Brücke wollen wir nicht", stellte Holaschke klar. Zudem ließ er durchblicken, dass ihm die jetzt geplanten zwölf Plätze noch zu wenig sind und die Stadt wohl von ihrem aktuellen Gratis-Kurs abrücken wird: "Wir sollten das Thema Bewirtschaftung weiterspinnen", sagte Holaschke.

Wer die schmucke Fachwerkstadt bislang mit dem Wohnmobil ansteuerte, fand am Altstadtring, nahe dem Szigetvár-Platz, einen zwar kleinen, dafür aber sehr günstig gelegenen und überdies kostenfreien Stellplatz – zumindest, wenn nicht andere schneller waren. Denn besonders im Sommer und Herbst zeigte sich, dass die vier offiziellen Plätze mit (gebührenpflichtigem) Strom- und Wasseranschluss bei Weitem nicht ausreichen. Dann wichen die Camper auf die Pkw-Stellplätze aus, und an etlichen Tagen standen laut Stadtverwaltung zehn Wohnmobile oder mehr auf dem Platz: Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 1181 Reiseheime gezählt; 2011, als der Platz angelegt wurde, waren es noch 214.

Einziges Manko: Schatten gibt es auf dem inzwischen für die Gartenschaubauarbeiten gesperrten Platz. Das soll sich nun mit der Verlagerung auf den Festplatz ändern. Dieser liegt zwar einige Hundert Meter weiter vom Herzen der Altstadt entfernt, ist aber über einen Fußweg gut angebunden, liegt direkt am Hilsbach und hat auf der Uferseite einen gewachsenen Baumbestand. Genau dort sollen nun nach Vorstellung der Stadtverwaltung drei "Taschen" mit jeweils vier Stellplätzen angelegt werden. Außerdem können dort besonders große Wohnmobile, die mitunter beinahe Busformat erreichen, quer zu den Taschen parken. Für sie gab es in Eppingen bislang keinen geeigneten Platz.

Als "grüne Oase" bezeichnete Bürgermeister Peter Thalmann den auserkorenen neuen Stellplatz für die Wohnmobile und machte zugleich deutlich, dass dies keine Interimslösung nur für die Zeit der Gartenschau sein soll. Falls man den Platz bewirtschaften wolle, schlug er eine Tagespauschale von fünf bis acht Euro vor, erinnerte aber auch daran, dass die bisherige Kostenfreiheit wohl erheblich zur enormen Akzeptanz beigetragen habe. Eigentlich sollen die Camper auch gleich durch eine neu anzulegende Hecke auf der Nordseite vom Festplatz abgeschirmt werden. Doch weil noch nicht klar ist, ob der Platz nicht vielleicht noch besser angenommen wird als erhofft, will man sich nicht mit einer frühzeitigen Bepflanzung die Erweiterungsmöglichkeit nehmen. "Nach der Gartenschau in Bad Rappenau ist die Nachfrage dort deutlich gestiegen", erinnerte Hartmut Kächele (SPD), "dann bräuchten wir eine Alternative."

Trotz der allgemein gefälligen Planung, mit der sich das Ingenieurbüro Willaredt aus Sinsheim befasst, gab es auch Kritik. Neben dem Eiltempo, mit dem das Thema beschlussreif gemacht wurde, stand dabei vor allem die künftige Entwicklungsmöglichkeit des Festplatzes im Mittelpunkt, denn diese wird durch den neuen Stellplatz eingeschränkt. "Mir fehlt die Gesamtkonzeption für den Festplatz", kritisierte Grünen-Stadträtin Anna Mairhofer, während Hartmut Kächele auf den vermutlich belasteten Boden in einigen Bereichen des Festplatzes hinwies, der in seinen Kindheitstagen noch ein Schuttplatz gewesen sei.

Das ist er, und auch daran stören sich einige, inzwischen teilweise wieder: Die Stadt lagert dort immer wieder Erdaushub und Bauschutt, weil die erheblichen Mengen, die nicht zuletzt im Zuge der Gartenschau-Vorbereitung anfallen, nicht immer gleich auf eine Deponie gebracht werden können. Im Gartenschaujahr aber sollen hier nicht nur Wohnmobile, sondern auch die Reisebusse parken, mit denen die Besucher kommen. Spätestens dann muss der Festplatz frei sein. "Wir haben schon im vergangenen Jahr vorgeschlagen, mittelfristig ein Zwischenlager zu bauen", erinnerte Thalmann.