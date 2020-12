Eppingen. (guz) Als eine von bislang nur sieben Kommunen im Landkreis Heilbronn wird Eppingen das Klimaschutzbündnis unterstützen, das im Juli zwischen Baden-Württemberg und den kommunalen Landesverbänden geschlossen worden ist. Dass die Entscheidung dazu einstimmig gefallen ist, begrüßte Oberbürgermeister Klaus Holaschke ausdrücklich als "sehr positives Zeichen" und machte auch gleich das große Ziel deutlich: "Wir wollen bis 2040 klimaneutral sein."

Der Pakt sei zwar lediglich eine Absichtserklärung, aber eine "mit konkreten Leitlinien". Auf die Frage von Herbert Meixner (CDU), warum im Landkreis noch nicht mehr Kommunen mitziehen, mutmaßte Holaschke, dass wohl erst das Bewusstsein für das Thema geschärft werden müsse. Insofern hat Eppingen nun durchaus eine Vorbildrolle. Peter Wieser (Grüne) dankte der Verwaltung daher auch für den Beitrittsvorschlag. Das könne zwar nur ein Baustein sein, aber es sei eben enorm wichtig, dass sich Kommunen entsprechend aufstellen. In Eppingen soll das bald geschehen, forderte Wieser, nämlich "wenn wir wieder Luft haben; wenn Corona und die Gartenschau vorbei sind."

Aber auch ein leichter Anflug von Kritik war vor der Abstimmung zu hören. Ute Knopp (CDU) hätte sich eine bessere Erläuterung des Projekts vorab seitens der Verwaltung gewünscht, die Holaschke nun nachliefern will. Und Michael Mairhofer (SPD) bewertete das Vorhaben zwar im Grundsatz als "absolut positiv", will aber auch einen "gewissen Aktionismus" und eine "Ansammlung von Allgemeinplätzen" in der Erklärung zum Klimaschutzpakt erkannt haben. "Ich glaube nicht, dass wir von außen angestoßen werden müssen", sagt er und appellierte in diesem Sinne eindringlich an seine Ratskollegen: "Wir zusammen müssen das anpacken. Wir vor Ort kennen unsere Kommune. Wir müssen das machen!"

Bislang sind 292 der insgesamt 1101 Kommunen in Baden-Württemberg dem Klimapakt zwischen der Landesregierung und den Landesverbänden als Unterstützer beigetreten. Dieses Kommunen haben künftig die Möglichkeit, höhere Fördermittel vom Land zu bekommen, wenn sie Klimaschutzmaßnahmen umsetzen.

Oberbürgermeister Holaschke stellte aber fest, dass Eppingen nicht zum Selbstzweck beitrete, sondern die Kommune hinter den Zielen steht. Deren Umsetzung soll künftig auch öffentlich dokumentiert werden. Als erste Schritte sind beispielsweise eine lokale Klimaanalyse, die Begrünung von Kindergärten und Schulen und die Anstellung eines Klimaschutz-Managers vorgesehen.