Eppingen. (pol/mün)

In der Nacht zum Sonntag wurde in Eppingen ein Reh von Unbekannten geschossen und zerlegt. Zwischen 2 und 3 Uhr hörte eine Zeugin mehrere Schüsse, teilt die Polizei mit. Offenbar erschoss ein Wilderer das Tier oberhalb der Steinbrüche von Mühlbach am Lichthölzerweg.

Das Reh wurde fachgerecht aufgebrochen und der "Rehmantel" auf einem Jägersitz abgelegt. Da es sich bei dem Schuss um einen sogenannten Blattschuss handelte, geht die Polizei davon aus, dass der Wilderer über Jagderfahrung verfügt.

Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 07262/60950 beim Polizeirevier in Eppingen melden.