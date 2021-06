Die alten Obstplantagen im Gewann „Sazenberg“ in Kleingartach „weisen keinen Pflegezustand mehr auf“, stellte Biogeografin Marielle Mayer in der Ausschusssitzung fest. Was sich die Natur bereits in weiten Teilen zurückerobert hat, soll nun durch Menschenhand weiter ökologisch aufgewertet werden, um Eingriffe in die Natur an anderer Stelle auszugleichen. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen. Die Stadt will mit der naturnahen Umgestaltung einer ausgedehnten Streuobstwiesenfläche in Kleingartach ihr Ökopunkte-Konto deutlich aufstocken und dadurch auch ihre Handlungsfähigkeit bei der Baulanderschließung erhalten. In seiner Sitzung am Dienstag hat der Technische Ausschuss die Stadtverwaltung einstimmig damit beauftragt, die Details des Vorhabens zu planen und die Umgestaltung anzugehen. Stattliche 1,1 Millionen Ökopunkte soll das Vorhaben bringen.

Seit 2009, als das Baugesetzbuch entsprechend geändert wurde, müssen Kommunen oder Investoren Eingriffe in Natur und Landschaft dadurch ausgleichen, dass sie an anderer Stelle Flächen wieder zu naturnahen Lebensräumen umgestalten. Ökopunkte dienen dabei als eine Art Währung, die auf ein fiktives Konto gebucht oder davon abgebucht werden.

Der erwartete Millionen-Zuwachs auf dem Eppinger Konto ist dringend nötig, denn in absehbarer Zeit werden beispielsweise die Neubaugebiete "Zylinderhof III" in Eppingen und "Wolfsgasse II" in Elsenz erschlossen, und ein solches Baugebiet belastet das Konto schnell mal mit 300.000 bis 400.000 Punkten. Mit den erwarteten 1,1 Millionen Ökopunkten könnte die Stadt also die Eingriffe in die Natur kompensieren, die drei bis vier Baugebiete verursachen, je nach Größe.

Der Eppinger Weg, das Konto zu füllen, ist dabei ein durchaus geschickter: Die rund 6,5 Hektar große Fläche im Gewann "Sazenberg" in Kleingartach gehört der Stadt selbst, wird derzeit aber kaum noch für den Obst- beziehungsweise – auf je einer Parzelle – für den Weihnachtsbaum- oder Getreideanbau genutzt. Die Verträge mit den Pächtern sind bereits gekündigt. Weil die Naturschutzbehörde die Rodung des Bestands verboten hat, kann daraus auch kein weiteres Ackerland werden. Die Nutzung als Ausgleichsfläche ist also naheliegend.

Stimmt die Naturschutzbehörde dem Plan der Stadt zu, könnte die gesamte Fläche mit einem Aufwand von 250.000 bis 280.000 Euro zu einem kleinen Ökoparadies umgestaltet werden, das durch den Bau eines Streuobstpfades Spaziergängern überdies ein Naturerlebnis bietet. Zu diesem Ergebnis kommt die Arbeitsgemeinschaft "BIT-Ingenieure", die die Fläche bereits Ende 2020 im Auftrag der Stadt untersucht hat.

Dass auch das Totholz der Obstbäume ein wichtiger Lebensraum und Rückzugsort ist, findet wohl auch diese Zauneidechse. Foto: Guzy

Dabei bietet das laut Bürgermeister Peter Thalmann "etwas in Vergessenheit geratene" Gebiet in den Ausläufern der Kleingartacher Weinberge dem Flaneur bereits heute ein recht naturnahes, weil ungepflegtes Bild: Hüfthoch wachsen hier Gräser und Sträucher zwischen den alten Obstbäumen, von denen einige bereits den Totholz-Status erreicht haben, der aber auch ökologisch wertvoll ist. Irgendjemand hat einige Nistkästen aufgehängt, eine Zauneidechse tankt am Mittwochmorgen die ersten Sonnenstrahlen, und wer still stehen bleibt, hört es überall rascheln, zirpen und flattern. Alleine die noch erkennbare frühere Nutzung trübt das Bild ein wenig: Die alten Obstbäume stehen in Reih’ und Glied und einfach zu dicht, um für manche Vogelarten ein Refugium sein zu können.

"Eine sehr kleinteilige Nutzung" schwebt Marielle Mayer daher künftig vor. Die diplomierte Biogeografin von den "BIT-Ingenieuren" präsentierte in der Ausschusssitzung zwei Varianten der Umgestaltung, die sich allerdings nur geringfügig im Flächenanteil der Nadelbäume unterscheiden. In jedem Gestaltungsfall sollen einige Obstbäume gefällt werden; der Rest wird gepflegt, damit eine offenere Gesamtfläche entsteht, in der mehr Tiere und Pflanzen einen Lebensraum finden können. Die vorhandene kleine Ackerfläche wird extensiviert, also weitgehend der Natur überlassen, ebenso die Weihnachtsbaum-Kultur: "Die alten Nadelbäume arbeiten sich bereits vor", stellte die Planerin fest, "diese Entwicklung wollen wir unterstützen." Das letzte Wort zur Gestaltung spricht aber der Gemeinderat.

Ein Teil des Gebiets ist aktuell schon mit einer Ökopunkte-Maßnahme belegt, die bereits 400.000 Punkte bringt. Insgesamt sind die beiden Flurstücke bei überschaubarem finanziellen Einsatz also 1,5 Millionen Punkte "wert". Zum Vergleich: Der Gemeinderat der Nachbarstadt Bad Rappenau hatte im September 2020 mehrheitlich dafür gestimmt, 3,5 Millionen Öko-Punkte für 2,5 Millionen Euro zu kaufen, um seiner Ausgleichspflicht nachkommen zu können (RNZ berichtete). Da die Kurstadt selbst keine Möglichkeit sah, im erforderlichen Umfang eigene Flächen umzugestalten, beteiligt sie sich nun finanziell an der Renaturierung einer Ackerfläche bei Donaueschingen. Refinanziert werden soll der Kauf über die Bauplatzpreise in den jeweiligen Wohngebieten.