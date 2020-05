Im Zuge des „Digitalpakt“-Programms kann Eppingen mit einer Förderung von einer Million Euro für Modernisierungsprojekte an den Schulen rechnen. Wer die Folgekosten trägt, ist aber noch offen. Symbolfoto: C. Jaspersen / dpa

Von Armin Guzy

Eppingen. Die angestrebte schnelle Digitalisierung der Eppinger Schulen läuft nicht ganz reibungslos. Bei der Stadt als Schulträgerin freut man sich zwar über eine erkleckliche Fördersumme von rund einer Million Euro, hat aber Bedenken wegen der Folgekosten und -aufgaben. Der sonst in Schulangelegenheiten meist aufgeschlossene Oberbürgermeister Klaus Holaschke sieht in diesem Punkt nicht die Stadt, sondern Bund und Land in der Pflicht.

Es gehe ihm dabei um die aus seiner Sicht unbefriedigende Aufgabenverteilung, stellte Holaschke in der jüngsten Gemeinderatssitzung beim Sachstandsbericht zum "Digitalpakt Schule" klar. Simone Körner, Konrektorin am Hartmanni-Gymnasium und gemeinsam mit Kraichgauschul-Rektor Günter Schimek Geschäftsführende Leiterin der Eppinger Schulen, bat den Gemeinderat in der Sitzung hingegen eindringlich, ein gemeinsames Konzept zu erstellen und daran festzuhalten. "Bitte bleiben Sie mit uns auf dem Weg", sagte sie und betonte – auch angesichts der Corona-Krise und deren Auswirkungen auf den Schulbetrieb – die Notwendigkeit der schnellen Digitalisierung.

Schulen und Kommune wollen bis zum Herbst aufeinander abgestimmte Medienpläne für alle Eppinger Bildungseinrichtungen erarbeiten und umsetzen – dieses Ziel ist unstrittig und auch bereits in einer gemeinsamen Absichtserklärung festgehalten. Eine schulübergreifende Arbeitsgruppe hat bereits ein Konzept entwickelt, wie der Unterricht der Grundschulen auf gleichartigen Geräten und auch inhaltlich ohne Bruchstellen an den weiterführenden Schulen fortgeführt werden soll. Die Stadt ist außerdem bereit, ihren erforderlichen Anteil von rund 200.000 Euro auf die Millionenförderung draufzupacken. Sie weist in der Gemeinderatsvorlage aber ausdrücklich darauf hin, dass "die Frage der Kostenübernahme von Wartung und technischer Unterstützung" noch ungeklärt ist.

Wenn in einer der zwölf Eppinger Schulen ein bereits vorhandenes Smartboard, ein Computer oder Server Probleme macht oder gar seinen Dienst quittiert, muss bislang die Stadt für Support, Reparatur oder Ersatz sorgen. Mit dem angestrebten Ausbau der Digitalisierung könnten diese Kosten künftig aber enorm steigen: Allein für die Systembetreuung müsse mit zwei Vollzeitstellen für IT-Experten gerechnet werden, fürchtet die Stadtverwaltung; außerdem müssten Computer oder Tablets spätestens alle fünf Jahre erneuert werden.

Auch im Gemeinderat stößt der "Digitalpakt" nicht auf uneingeschränkte Freude, beispielsweise bei Reinhardt Ihle (SPD) und Herbert Meixner (CDU). Ihle, selbst Lehrer, wertete die in Aussicht stehende Förderung von einer Million Euro für Eppingen als "Einmalleistung"; die Folgekosten kämen dann aber jedes Jahr, pflichtete Meixner bei. "Es kann nicht sein, dass die Stadt über ihre Aufgaben (als Schulträgerin, Anm. d. Red.) hinausgeht. Da dürfen Sie mich beim Wort nehmen", äußerte sich OB Holaschke und bemängelte an dem Programm außerdem "etwas viel Bürokratie".

"Das sind Ihre Produkte, Ihre Wertgegenstände", verdeutlichte hingegen die Geschäftsführende Schulleiterin Körner, "wir bitten Sie, diese auch zu pflegen und zu warten. Wir bitten Sie um ein gemeinsames Konzept", appellierte Körner an den Gemeinderat. "Wir können nicht unsere Netzbetreuer an die Schulen schicken, entgegnete OB Holaschke, der die Frage der Kostenübernahme nun mit dem Kultusministerium des Landes klären will. "Es gibt auch keine Masken von der Stadt für die Schulen. Nicht wegen der Kosten, sondern wegen der Aufgabenverteilung", argumentierte Holaschke.

Mit dem fünf Milliarden Euro schweren Förderprogramm wollen Bund und Länder die Digitalisierung und den Erwerb von digitalen Kompetenzen verbessern. Auf Baden-Württemberg entfallen 650 Millionen Euro, davon sind – auf Basis der Schülerzahlen – eine Million Euro für Eppingen reserviert. Die Stadt steuert 200.000 Euro bei. Um an die Fördermittel zu kommen, muss jede Schule einen Medienentwicklungsplan und außerdem einen Fortbildungsplan für die Lehrer einreichen.

Über den "Digitalpakt" sollen beispielsweise die bislang sehr unterschiedliche Vernetzung der Schulgebäude verbessert und neue Endgeräte oder interaktive Tafeln beschafft werden. Um kleinere Probleme, etwa lose Kabel, sollen sich wie bisher qualifizierte Lehrer kümmern. Für Systemwartung, Administration, und Fehlerbehebungen soll der Schulträger sorgen. Bei gravierenden Problemen sollen sich Kommune und Schule Hilfe von externen Fachfirmen holen. Geregelt ist das Vorgehen in einer Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums vom September 2019 – die Frage der Übernahme von Folgekosten ist darin aber nicht thematisiert.