Von Armin Guzy

Eppingen. Das nicht von allen Eppingern geliebte monumentale Kriegerdenkmal im Stadtteil Mühlbach wird für die Stadt zunehmend zu einer finanziellen Bürde. Aktuell ist nicht auszuschließen, dass die Stützmauer plötzlich zusammenbricht.

Das Areal ist seit April 2019 abgesperrt. Der Technische Ausschuss des Gemeinderats hat nun am Dienstag bei zwei Enthaltungen beschlossen, die marode Mauer mit einem Ringanker zunächst statisch sichern zu lassen.

Etwa 140.000 Euro sind dafür geplant. Weitere 180.000 Euro würde die eigentliche Instandsetzung der Mauer in einem weiteren Bauabschnitt kosten. Die Stadtverwaltung will auch diese Maßnahme vorschlagen "in einem folgenden Haushalt", heißt es dazu in der Sitzungsvorlage.

Dass es unterschiedliche Auffassungen dazu gibt, ob ein solches Monument mit Steuergeld erhalten werden soll, habe sich bereits bei den Haushaltsberatungen gezeigt, erinnerte Bürgermeister Peter Thalmann. Die Kosten seien ja auch keine Kleinigkeit. Gleichwohl ist die Stadt in der Pflicht, das einsturzgefährdete Bauwerk zu sichern. "Zur Gefahrenabwehr", sagte Thalmann.

Zuvor hatte Stadtarchitekt Thomas Frey den Zustand des oberhalb des Ortes zwischen Wald und Steinbrüchen gelegenen Denkmals erläutert. Das Problem ist demnach nicht der 24 Meter aufragende und somit weithin sichtbare Turm, sondern die beiden Mauern rechts und links davon, die das gesamte Bauwerk stützen.

Deren Stärke wurde beim Bau 1934 offenbar zu gering ausgelegt. Im Laufe der Zeit haben sich zudem Schlitze zugesetzt, durch die das Wasser des aufgefüllten Hanges eigentlich ablaufen soll. Daher stieg der Wasserdruck hinter den Mauern stetig und drückte diese immer weiter nach vorne.

"Das Mauerwerk ist zu dünn, um den Druck aus der dahinter anstehenden Auffüllung aufnehmen zu können." Die Standsicherheit sei "selbst unter günstigsten Annahmen rechnerisch nicht mehr nachzuweisen", hatte das Büro für Baukonstruktionen aus Karlsruhe nun vor wenigen Monaten nach umfangreichen Untersuchungen festgestellt.

"Wenn solche Mauern versagen, dann tun sie das plötzlich", warnte Frey. Daher sollen die Sicherungsarbeiten nun in den nächsten Wochen ausgeschrieben werden, damit der Auftrag schnellstmöglich erteilt werden kann.

Der Mühlbacher Stadtrat Rainer Antritter (FBW) betonte, die Erhaltung des Denkmals sei für die Mühlbacher "eine wichtige Sache", auch wenn die Hintergründe des Denkmals "vielleicht nicht so schön sind". "Entspannt zustimmen kann ich da nicht", bekannte hingegen Peter Wieser (Grüne). Er warf die Frage auf, ob man das Denkmal nicht ein stückweit zurückbauen oder zumindest die Geschichtsthematik vor Ort besser darstellen könne. Es könne ja auch in kleinerer Form noch eine Begegnungsstätte sein.

"Wir haben nichts Vergleichbares auf unserer Gemarkung", erinnerte Michael Mairhofer (SPD) in der Debatte. Das Denkmal erinnert seiner Ansicht nach auch die Gigantomanie und die Selbstüberschätzung der Nationalsozialisten, ist aber längst von deren ideologischen Zeichen befreit.

Das Denkmal nicht zu erhalten, lehnt Maierhofer ab: "Wir strafen und erziehen damit niemanden", sagte er, "zu dem Ding muss man stehen." Auch sein Fraktionskollege Hartmut Kächele sieht den Koloss als "Zeitzeugnis": "Wenn’s weg ist, macht das die Zeit nicht ungeschehen."

Geplant wurde das aus Mühlbacher Sandstein gebaute Monument 1934 von dem damals in Stuttgart lebenden gebürtigen Mühlbacher Architekt Jakob Förster. Dieser hatte es im Entwurf zunächst als "Waldkirche" bezeichnet. Den Auftrag hatte Förster von der Gemeinde erhalten, die damit ihren "auf dem Felde der Ehre gefallenen Kriegern" ein Denkmal setzen wollte.

Das Bauprojekt sollte zusätzlich die Gelegenheit zur Beschäftigung von Arbeitslosen schaffen, hat Stadtarchivarin Petra Binder recherchiert. Das Denkmal sollte aber nicht nur an die im Ersten Weltkrieg Gefallenen erinnern, sondern auch Sammelpunkt für "Kundgebungen der ganzen Umgegend" sein. Entsprechend pompös und "mit militärischem Gepräge" eingeweiht wurde es am 14. Juli 1935.

Nach Kriegsende wurde das Bauwerk 1945 entnazifiziert und entmilitarisiert, ein Hakenkreuz und ein altgermanisches Schwert wurden entfernt. 1955 beschloss die Gemeinde Mühlbach, zwei weitere Gesteinstafeln mit den Namen der Opfer des Zweiten Weltkrieges anzubringen.

Die nun beschlossene statische Sicherung wird am Erscheinungsbild des Monuments allerdings nichts ändern, erläuterte Frey auf Nachfrage: "Die Mauerkrümmung bleibt bestehen und wird nicht zurückzudrücken sein." Die Maßnahmen wurden mittlerweile vom Denkmalamt genehmigt. Die Stadt hat einen Förderantrag gestellt und hofft daher, nicht die gesamten Kosten tragen zu müssen.