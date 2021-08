Optimistisch, klar und verantwortungsbewusst: Ulrike Speck ist die neue Rektorin an der Hellbergschule, die in den nächsten Jahren zur Ganztagsschule ausgebaut werden soll. Foto: Angela Portner

Von Angela Portner

Eppingen. Herausforderungen scheinen Ulrike Speck eher anzuspornen, als zu verunsichern. Der Umgang mit den Einschränkungen durch die Pandemie gehört genauso dazu wie der Kampf um ein verbessertes Raumangebot für die Ganztagsbetreuung sowie der konsequente Ausbau der Digitalisierung. Seit 21 Jahren ist sie Lehrerin und Konrektorin an der Hellbergschule. Nach einem Jahr als kommissarische Schulleiterin wurde sie offiziell ins Amt bestellt. Gemeinsam mit ihrem Kollegium will sie mit Offenheit und Transparenz das Bildungskonzept der Schule noch besser nach außen kommunizieren, um das Ansehen und die Akzeptanz der Gemeinschaftsschule zu erhöhen.

Keine einfache Sache. In einer Gemeinschaftsschule sitzen alle Schüler in einem Boot, ganz gleich, woher sie kommen und welches Lernniveau sie haben. Viele Eltern befürchten deshalb, dass ihr Kind nicht ausreichend gefördert wird und sein Potenzial nicht optimal ausschöpfen kann. Speck weiß von diesen Vorbehalten, aber sie weiß auch, dass viele Eltern und Schüler kaum wissen, wie eine Gemeinschaftsschule arbeitet.

Gemeinsam mit ihrem Kollegium will sie die Begeisterung für ihre Schule wecken. Dazu gehört auch, Unterschiede und vor allem Vorteile aufzuzeigen. Der wohl wichtigste Unterschied ist, dass man in der Realschule bereits in Klasse 6 über die Abschlussrichtung entscheiden muss. An der Gemeinschaftsschule hat man zwei Jahre länger Zeit, seine Talente, Stärken und Potenziale zu entdecken und zu entwickeln, bevor man sich festlegen muss, welche schulische oder berufliche Laufbahn man einschlagen will. "Ich wollte immer schon Kinder auf ihrem Weg begleiten, sich die Welt zu erschließen", sagt die 48-Jährige über ihre Motivation, Lehramt für Grundschulen zu studieren. Hier werden die Grundsteine für die weitere Entwicklung gelegt. Den "Eppinger Weg" findet sie einzigartig, denn durch die enge Abstimmung zwischen den einzelnen Schulen kann man die Übergänge optimal gestalten. Dazu kommt, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt sehr konstruktiv und lösungsorientiert ist – sei es beim Ausbau der Digitalisierung oder bei der Planung, neue Räume für die Ganztagsbetreuung zu schaffen. Vorgesehen ist ein zweistöckiger Anbau mit 300 Quadratmetern Fläche, viel Platz zum Toben und Bewegen sowie Rückzugsmöglichkeiten und zusätzliche Räume für Kleingruppen.

Für Speck ist Schule etwas Ganzheitliches. Es sei wichtig, dass sich alle am Schulleben beteiligten Personen wohlfühlen. Bei den Schülern geht es nicht nur um die fachliche Vermittlung des Lernstoffes, sondern auch darum, hinter die Kulisse zu schauen, um bei Bedarf die richtige Hilfestellung zu geben. Nicht immer sei alles "Friede, Freude, Eierkuchen", ab und an "raucht es auch mal gewaltig". Damit alles rund läuft, gibt es Regeln, an die sich jeder halten muss, doch es gibt auch die Fälle, in denen sie "pragmatisch und lösungsorientiert" handeln muss. Die Rektorin ist froh, dass sie einen Schulsozialarbeiter an Bord hat, der zwischen Kindern, Eltern und Lehrern vermittelt oder Möglichkeiten für andere Hilfen aufzeigt.

An der Hellbergschule werden 540 Schüler in vier Niveaustufen unterrichtet. Die fast 50 Pädagogen arbeiten in Arbeitsgruppen und multiprofessionalen Teams. Vielfalt in verschiedenen Richtungen: "Hier kann jeder seinen Platz finden", sagt Speck. Alle an einen Tisch zu bekommen, das sei aber oft schon aus räumlichen Gründen eine Herausforderung. Während der Pandemie ging das anfangs nur über E-Mail, später über Videokonferenzen. Um den unterschiedlichen Wünschen und Bedürfnissen gerecht zu werden, hätten sich alle Kollegen "sehr engagiert".

Zwar erhalten alle Schüler ab Klasse 5 generell einen eigenen Laptop, doch nicht in allen Haushalten ist die Internetverbindung stabil. Besonders bei kleineren oder schwächeren Kindern sei Fernunterricht schwierig: "Wir sind alle froh, dass wir wieder Präsenzunterricht haben." Damit verbunden ist auch die Hoffnung, dass dies im neuen Schuljahr so bleibt.

"Eppingen ist passgenau für mich", sagt Speck. Auch privat hat sie längst hier "angedockt". Dass sie Mitte des Jahres zur Rektorin bestellt wurde, ist für sie eine logische Konsequenz aus ihrer beruflichen Laufbahn. Die Herausforderungen werden damit ganz sicher nicht weniger, aber ihr Wunsch für die Zukunft ist gesetzt: "Ich möchte, dass bei den Eltern ankommt, wie vielfältig die Chancen sind, die Kinder an unserer Schule haben."

Die Pädagogin brennt für ihren Beruf, aber sie weiß auch, dass sie nicht alles mit nach Hause nehmen kann. Familie und Freunde helfen, dass sie im Gleichgewicht bleibt. Abschalten kann sie besonders gut in der Natur und beim Radfahren oder Wandern mit ihrem Lebensgefährten.