Gemmingen/Eppingen-Richen. (rnz) Ein Brand in einem Trafohäuschen in Richen sowie ein defektes Kabel in Gemmingen sorgten am Mittwochabend für dunkle Häuser. Gegen 19.40 Uhr kam es zu dem Stromausfall. Ein Mittelspannungskabel in der Gemminger Nibelungenstraße/ Ecke Frankenstraße funktionierte nicht mehr ordnungsgemäß. Des Weiteren ereignete sich zeitgleich ein Defekt im Stromnetz in Eppingen-Richen. Dort geriet durch einen Kurzschluss eine Trafostation in der Straße „Erlen“ in Brand. Von der Versorgungsunterbrechung betroffen waren Gemmingen, Stebbach und Richen sowie Teile von Eppingens Kernstadt und von Kirchardt-Berwangen.

Durch Umschaltungen im Mittelspannungsnetz konnten Monteure der Netze BW die Stromversorgung schrittweise wiederherstellen. So waren Stebbach und erste Bereiche in Gemmingen und Eppingen schon neun Minuten wieder zugeschaltet. Nach einer Stunde waren alle betroffenen Gebiete wieder mit Strom versorgt.

Das defekte Kabel in der Nibelungenstraße wurde am Donnerstag repariert und anschließend wieder in Betrieb genommen. Die beschädigte Trafostation in Richen wird voraussichtlich vorerst durch ein Provisorium ersetzt.

Update: 18.40 Uhr, Freitag, 19. April 2019