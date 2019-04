Eppingen. (jubu/pol/rl) Zu einem Brand in einem Trafohäuschen im Ortsteil Richen kam es am heutigen Mittwochabend, der ab 20 Uhr Teile von Eppingen, Gemmingen und Berwangen betraf.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand laut Polizeibericht schnell löschen. Ebenfalls verständigte Techniker des Stromversorgers "Netze BW" stellten die Versorgung dann durch eine geschaltete Umleitung wieder her, sodass die betroffenen Haushalte nach knapp einer Stunde wieder am Strom hatten. Über die Ursache des Feuers war am Abend noch nichts bekannt.

Update: 22.50 Uhr, Mittwoch, 18. April 2019