Eppingen. (guz) Die Schaufensterpuppen sind mit Toilettenpapier drapiert, und auch Nudeln, Schokolade und Kaffee gibt es im Modehaus Spiess zu kaufen, das ab Montag "Klopapier-Mega-Store by Spiess" heißen wird. Zumindest vorübergehend. Seidenweiches muss schließlich nicht immer aus Stoff sein. "Wir versuchen, zu überleben", begründet Inhaber Oliver Spieß den Schritt vom Textileinzelhandel zum kleinen Lebensmitteleinzelhandel mit Modebeigabe.

Der Unternehmer hat es satt, dass Lebensmittel- und Drogeriemärkte weitgehend ohne Einschränkung geöffnet sind und zunehmend auch Bekleidungsartikel anbieten, der eigentliche Fachhandel aber geschlossen bleibt. Daher hat er nun, wie bereits einige Textilhändler vor ihm, sein Sortiment umgestellt und bietet ab kommenden Montag im Haupthaus in Eppingen jede Menge Klopapier und verpackte Waren des täglichen Bedarfs an – und eben aktuelle Mode, allerdings auf deutlich kleinerer Fläche.

Spieß stellt klar, dass er weder an der Existenz des Corona-Virus zweifle noch an seiner Gefährlichkeit oder an der Zahl der Toten. Allerdings fällt es ihm schwer, zu verstehen, dass sich das Virus offenbar vorzugsweise in Modegeschäften oder der Gastronomie verbreiten soll, nicht aber in Supermärkten oder Drogerien. "Der Weg, den wir gehen, ist nicht richtig", findet er. Ihm gehe es vielmehr darum, einen Weg zu finden, damit man mit Corona leben kann. "Wir lernen dabei gerne von den Großen", sagt er. Dieser Lernprozess hat nun dazu geführt, dass Spieß sein eigentlich 1500 Quadratmeter großes Geschäft in der Brettener Straße auf 240 Quadratmeter begrenzt und auf 40 Prozent der Fläche nun Frühjahrsmode als "Aktionsartikel" anbietet. Die restlichen 60 Prozent sind den Waren des täglichen Bedarfs vorbehalten.

"Jetzt sind wir systemrelevant", stellt Spieß lakonisch fest und berichtet, dass sich seine Angestellten auf den Montag richtig freuen würden: "Wir sind guten Mutes und gut gelaunt." Das Verkäuferinnen-Team ist seit Monaten in Kurzarbeit und hat am Mittwoch erfahren, dass es nun ein eher branchenfremdes Sortiment verkaufen soll. "Klopapier ist uns eine Herzensangelegenheit und in einer großen Vielfalt vorhanden", wirbt Spieß mit etwas Ironie, außerdem sei das Personal geschult, ein Hygienekonzept vorhanden und auch Sicherheitspersonal angeheuert worden. Der bisher immer geschlossene Eingang zur früheren Herrenabteilung wird nun zum Ausgang umfunktioniert. "Der kleine Handel ist auch flexibel", betont Spieß. Nur sein wenige Meter vom Haupthaus entferntes Wäschehaus wird kein Toilettenpapier verkaufen und bleibt weiterhin geschlossen.

Dass die Lage angespannt ist, daraus macht der Textilunternehmer keinen Hehl. Von seinen Filialen in Bruchsal und Bretten hat sich Spieß bereits im vergangenen Jahr getrennt, um, wie er sagt, "den Fokus auf Eppingen zu legen". Sein Antrieb ist klar: "Ich möchte, dass mein Unternehmen die Situation überlebt."