Die Stadt ist, zumindest finanziell, erheblich in Schieflage geraten und hat viele Ausgaben gestrichen, für die es noch keine vertraglichen Verpflichtungen gibt. Trotzdem müssen wohl 8,5 Millionen Euro neue Schulden gemacht werden. Anders als in den Vorjahren, in denen zwar Schulden geplant waren, letztlich aber nicht benötigt wurden, dürfte es diesmal tatsächlich dazu kommen. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen. Bei den Bauarbeiten für die Gartenschau stößt ein Bagger unversehens auf eine vergrabene Schatzkiste – und die Stadt darf sie sogar behalten. Ein leider völlig unrealistischer Traum, den in der Stadtverwaltung und im Gemeinderat möglicherweise gerade viele träumen angesichts der aktuellen Haushaltslage, die Kämmerer Tobias Weidemann am Dienstag in der Gemeinderatssitzung skizzierte: Statt der ursprünglich geplanten vier Millionen Euro an neuen Schulden wird sich die Stadt in diesem Jahr möglicherweise fast 8,5 Millionen Euro bei den Banken leihen müssen, um ihren Haushalt auszugleichen. Und das auch nur, weil das Vorjahr mit einem unerwarteten Plus von drei Millionen Euro in finanzieller Hinsicht deutlich besser gelaufen ist als erwartet und die Stadtverwaltung viele geplante Ausgaben gestrichen, gedeckelt oder verschoben hat. Sonst müssten weitere 3,5 Millionen Euro über Kredite finanziert werden.

Die Hoffnungen ruhen nun einerseits auf dem Rettungsschirm, den Bund und Land aufspannen wollen, um die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise für die Kommunen abzufedern, und andererseits auf einer baldigen Belebung der Wirtschaft. Denn eigentlich war laut Weidemann auch in Eppingen bis März alles glattgelaufen, "dann aber kam’s vehement".

Ende April hatte der Kämmerer eine erste Prognose zu den finanziellen Corona-Auswirkungen gewagt. Damals ging er davon aus, dass über die Gewerbesteuer nur sechs statt elf Millionen Euro in die Stadtkasse fließen werden, inzwischen hält er sieben Millionen für realistisch. Der Einkommenssteueranteil der Kommune wird nun aber bei 11,1 Millionen Euro gesehen – rund 1,5 Millionen weniger als zu Jahresbeginn erwartet. Im März hatte Weidemann noch einen Verlust von 700.000 Euro angesetzt. Die Zuwendungen aus dem Finanzausgleich werden voraussichtlich um 1,5 Millionen Euro geringer ausfallen. Etliche kleinere Posten, beispielsweise Gebührenausfälle bei der Kinderbetreuung, bei Eintrittsgeldern oder Volkshochschulkursen, verschärfen die Situation.

Zu alldem kommen noch erheblich höhere Aufwendungen auf die Stadt zu, die zwar nur zum Teil durch die Pandemie bedingt sind, aber dennoch in diesem Jahr im Haushalt aufschlagen. Es sind bislang nicht geplante Ausgaben von vier Millionen Euro, die, wie Kämmerer Weidemann auf RNZ-Nachfrage sagte, zum erheblichen Teil durch die Gartenschau bedingt sind. Ein kleiner Trost: Weil dafür auch Fördermittel fließen sollen, reduzieren sich diese ungeplanten Mehrausgaben wohl auf 2,2 Millionen Euro. Außerdem berichtete Oberbürgermeister Klaus Holaschke von Überlegungen der Landesregierung, die städtebaulichen Förderprogramme aufzustocken.

Ein für Juli angekündigter Nachtragshaushalt soll die Prognosen für Eppingen noch genauer abbilden. Die Verwaltung hat bereits alle Ansätze im Ergebnis- und im Finanzhaushalt auf Einsparmöglichkeiten geprüft und zahlreiche geplante Ausgaben für Einzelmaßnahmen gesperrt: in Summe 2,4 Millionen Euro im Ergebnishaushalt und 1,1 Millionen im Finanzhaushalt. Auch geplante Neueinstellungen von Verwaltungsmitarbeitern sind in diesem Jahr voraussichtlich passe. Immerhin: "Der Haushalt wird voraussichtlich genehmigungsfähig bleiben", sagte der Kämmerer, der den Begriff Haushaltssperre übrigens tunlichst vermied.

Der gesamte Gemeinderat nahm den Zwischenbericht und die von der Verwaltung eingeleiteten Sparmaßnahmen zustimmend zur Kenntnis. Peter Wieser (Grüne) monierte allerdings, dass beim Gartenschau-Etat offenbar keine Abstriche vorgenommen wurden. Man müsse auch hier nach Einsparpotenzial suchen, forderte er. Sonst bestehe die Gefahr, "dass wir über Jahre hinaus blockiert sind".

"Wir schaffen etwas Nachhaltiges", erwiderte OB Holaschke, und, mit Blick auf viele städtische Baugrundstücke, die noch nicht verkauft, teilweise allerdings auch noch nicht erschlossen sind: "Es kommt auch wieder Geld rein."