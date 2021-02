Der Medientisch der geschlossenen Bücherei in Eppingen ist reich gedeckt, und erstaunlich viele naschen davon. Foto: privat

Eppingen. (guz) Graue Tage, trübes Wetter, und dann auch noch Corona. Da ist der Griff zu Buch oder Hörbuch für viele Menschen eine willkommene Abwechslung. Dass die Stadtbücherei Eppingen nun die Zeiten des Abholservices deutlich erweitert, passt also gut in die Zeit, wird von vielen in der Fachwerkstadt begrüßt und rege genutzt. Seit Wochenbeginn steht der Abholservice nun montags, dienstags und donnerstags von 9.30 bis 18 Uhr, mittwochs von 13.30 bis 18 Uhr und freitags von 9.30 bis 14 Uhr zur Verfügung. "Es läuft sehr gut", sagt Bücherei-Leiterin Yvonne Herrfurth, "ich komme zu gar nichts anderem mehr."

Eigentlich drückt ja noch die Abgabefrist für die Büchereistatistik, aber gerade sind Herrfurth und ihr Team non-stop am Bücherpacken – die nackten Zahlen müssen eben noch ein wenig warten, wenn neuer Lesestoff und auch mal eine Beratung gefragt sind. Und manchmal sind die Angaben der Leser bei der Bestellung auch etwas ungenau, was einen gewissen Recherche-Aufwand mit sich bringt, bevor der Korb mit den Bestellungen gefüllt werden kann. Überraschungspakete, sagt Herrfurth, werden dabei eher selten nachgefragt, obwohl das Team auch solche gerne zusammenstellt. Und – einigermaßen überraschend, aber möglicherweise "Netflix" und Co. geschuldet – es werden kaum DVDs und nur wenige Hörbücher geordert, und wenn doch, dann meist für Kinder. Der Schwerpunkt liege ganz klar auf Büchern aus dem Unterhaltungsbereich, meist Romane.

Hintergrund > Die Onleihe Heilbronn-Franken (https://www.onleihe.de/heilbronn/) steht den Kunden der Stadtbücherei weiterhin jeden Tag an 24 Stunden zur Verfügung, um elektronische Medien für eine gewisse Zeit [+] Lesen Sie mehr > Die Onleihe Heilbronn-Franken (https://www.onleihe.de/heilbronn/) steht den Kunden der Stadtbücherei weiterhin jeden Tag an 24 Stunden zur Verfügung, um elektronische Medien für eine gewisse Zeit herunterzuladen. Wer noch nicht Kunde ist, darf während der Corona-Schließzeit kostenlos schnuppern; man muss sich dazu nur mit seinen persönlichen Anmeldedaten bei der Stadtbücherei Eppingen melden. Wer schon Kunde ist, aber die Onleihe noch nie genutzt hat, kann sich eine Anleitung schicken lassen oder telefonisch um Hilfe bitten. (rnz)

Einige Eppinger haben sich in der Pandemie offenbar zu regelrechten Bücher-Enthusiasten entwickelt, denn Bestellungen mit 20 bis 30 Titeln sind keine Seltenheit, berichtet Herrfurth, "aber hamstern ist in unserem Bereich ja durchaus erwünscht."

Die Renner im Jugendbereich sind "Gregs Tagebücher" – kein einziger Band der erfolgreichen Reihe ist aktuell noch vorrätig –; bei den CDs sind hingegen die "Drei ???" sehr beliebt. "Bücher zu Schulthemen werden hingegen kaum geordert, hat Herrfurth festgestellt.

Die in Körben verstauten Medien werden dann vor die Glastüre der Stadtbücherei gestellt und von den Bestellern zu 99 Prozent auch zur vereinbarten Zeit abgeholt und in mitgebrachte Taschen umgeladen – im Viertelstunden-Takt, damit sich die Leser möglichst nicht im Treppenhaus begegnen. Zurückgebrachte Medien bleiben zur Sicherheit 24 Stunden in "Quarantäne", bevor sie erneut ausgeliehen werden dürfen.

Die einzigen beiden Mankos: Gesellschaftsspiele sind in der Eppinger Bücherei nicht verfügbar – sie wären auch nur mit großem Aufwand nach der Rückgabe wieder zu desinfizieren – und die Zweigstelle in Mühlbach bleibt weiterhin geschlossen. Daher bittet das Team die Kunden auch, bei der Katalogrecherche darauf zu achten, dass die Medien "verfügbar" und von der "Hauptstelle" sind. Die Katalogrecherche ist hier möglich. Die Medienwünsche sollten per E-Mail mit Namen, Büchereiausweisnummer und einer möglichen Abholzeit an buecherei@eppingen.de geschickt werden. Es können alle Arten von Medien bestellt werden: Bücher, Zeitschriften, Hörbücher, Musik-CDs, DVDs und Tonies.

Die Stadtbücherei hat außerdem alle entliehenen Medien bis Ende Februar verlängert. Dauert der Lockdown noch länger, werden die Medien wieder entsprechend verlängert, ohne dass der Kunde sich darum kümmern muss.