Eppingen. (guz) Die Stadt will die Trägerschaft des evangelischen Kindergartens in Elsenz übernehmen, in dem derzeit 16 Mitarbeitende rund 100 Kinder in zwei Krippen- und vier Kita-Gruppen mit verschiedenen Öffnungszeiten betreuen. Der Gemeinderat ermächtigte die Verwaltung am Donnerstag, entsprechende Vorgespräche mit der evangelischen Kirchengemeinde als konkrete Verhandlungen fortzusetzen.

Die Kirchengemeinde Elsenz/Rohrbach selbst war mit diesem Ansinnen offenbar bereits auf die weltliche Gemeinde zugegangen. Kirchengemeinderätin Dagmar Heitlinger erläuterte dem Gemeinderat nun den Hintergrund. Da die Badische Landeskirche eine Neuausrichtung mit einschneidenden Folgen angeordnet hat und damit bis 2023 rund 30 Prozent der Kosten einsparen will, wird die Pfarrstelle für Elsenz und Rohrbach zum 1. März auf 50 Prozent gekürzt. "Wir sehen frühkindliche Bildung als Schwerpunkt. Aber mit einer 50-Prozent-Stelle ist das nicht mehr verantwortungsvoll zu leisten", sagte Heitlinger.

Der Ortschaftsrat Elsenz stehe hinter der möglichen Übernahme der Trägerschaft, sagte Ortsvorsteher Mike Frank und berichtete von "sehr, sehr guten Gesprächen bisher". Er regte an, die bisherigen Sondierungsgespräche nun "sehr breit" zu führen, und warnte zugleich davor, das Thema zu verzögern, da sonst die ohnehin raren Erzieherinnen abwandern könnten. Sprecher verschiedener Fraktionen mahnten ebenfalls Gespräche auf breiter Basis und mit allen Beteiligten an. Die Verwaltung werde auf ihre Erfahrung bei der Übernahme des früher ebenfalls evangelischen Kindergartens "Hellberg" bei den Gesprächen zurückgreifen, sichert Oberbürgermeister Klaus Holaschke zu.