Von Angela Portner

Eppingen. Heinrich del Core ließ verzückt die schwarze Mamba in seinem Darm tanzen, Werner Koczwara klaubte den kuriosesten, aber ganz realen Unsinn aus der juristischen Wochenschrift, der Schwabe Ernst Mantel zitierte Christian Morgenstern und empfahl dem badischen Publikum zum besseren Verständnis, Selbsthilfegruppen zu bilden. Beim musikalischen Kontrastprogramm verknüpften die "Mozart Heroes" aus der Schweiz mit leidenschaftlicher Gitarrenvirtuosität hochkarätige Klassik mit gegensätzlichem feurigem Rock und brachten damit die Stimmung nicht nur zum Knistern, sondern fast zum Überkochen. Rund 400 Gäste jubelten, brüllten, kreischten, trampelten und tanzten beim 13. Kleinkunstfestival in der Stadthalle ausgelassen wie bei einem Rockkonzert.

Was ist die "Kettensägenschlacht" im Kino gegen Werbung? Für Ernst Mantel ist es Horror pur. Ihn gruselt es bei Werbung der Firma Seitenbacher. Da packt ihn nacktes Entsetzen. Dagegen ist Dracula der schiere Lacher. Strafe muss sein: "Der Mann gehört hinter Schloss und Müsliriegel." Auch wenn der Schwabe die Anglizismen in der deutschen Sprache aufs Korn nimmt, bleibt kein Auge trocken. Manchmal schwätzt er dabei so schnell, dass das Publikum kaum noch hinterherkommt. Mit seinen "Jungsters" kommt er aber im Small-Talk noch ganz gut zurecht. Schwierig wird es, wenn der Junior beim Einstellungsgespräch in Stuttgart die Frage gar nicht erst versteht.

Sprachwitz und Saitengezitter

Werner Koczwara kennt nicht nur die Paragrafen, sondern weiß auch, warum sich Männer heute unten rasieren: "Ein Gartenzwerg sieht auf einer gemähten Wiese einfach größer aus." Seine Zeugung lässt so einiges erahnen: "Mein Vater ging allein zum Karneval und ist mit mir und meiner Mutter zurückgekommen." Damals seien sie alle "arme Schweine" gewesen und hätten jeden vergammelten Apfel gegessen, der am Wegesrand lag. Heute nennen sich diese Leute "Veganer". "Ist Eppingen eigentlich katholisch?", fragt er mit Weihrauch-Sopran in der Stimme. Für ihn war das ein Kindheitstrauma: Er habe schon als 15-Jähriger seine Beerdigung geplant. Dafür hat er die Pubertät hinter Schlüssellöchern voll ausgelebt: "Das war ganz großes Kino."

So ähnlich muss sich die "schwarze Mamba" im Darm von Heinrich del Core gefühlt haben. Mit den hinten geschlitzten Hosen, die der Liedermacher und Komödiant mit den roten Bühnenschuhen vor der Darmspiegelung anziehen musste, hatte er dann aber so seine Probleme: "Ich hätte sie beinahe über den Kopf gezogen." In seinem Programm "Ganz arg wichtig" würzt der Italo-Schwabe ganz alltägliche Geschichten des Lebens mit einfallsreichen Pointen. In seiner Heimatstadt Rottweil müssen gerade drei Bausparverträge auf einmal fällig gewesen sein: "Die bauen jetzt sogar eine JVA." Interessant findet er, dass sich die Häftlinge dort über Zellteilung vermehren.

Zum Abschluss entzündeten die "Mozart Heroes" ein weiteres Feuerwerk und vereinten mit Gitarre und Violoncello im flatternden Bühnenlicht zwei völlig gegensätzliche Stilrichtungen. Mozart, Bach und AC/DC verschmolzen mit hämmernden Bässen und flirrendem, manchmal kreischendem Saitengezitter zu einer Komposition, die die Altmeister der Heavy-Metal-Musik nicht besser hätten präsentieren können. Sprühende Intensität und virtuose Leidenschaft wälzte sich wie ein Feuerball durch den Saal. Als die beiden Musiker von der Bühne sprangen, gab es kein Halten mehr, und jede noch so kleine Fläche wurde zum Tanzen genutzt.