Auf den Feldern am nördlichen Stadteingang von Eppingen könnte eine riesige Fotovoltaikanlage entstehen, die so groß wie 66 Fußballfelder ist. Dazu müsste der Regionalverband aber zuerst den Flächennutzungsplan ändern. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen. Gegenüber dem Gewerbegebiet Tiefental, auf der anderen Seite der Landesstraße 1110, könnte eine riesige Fotovoltaik-Anlage entstehen, die dort eigentlich gar nicht gebaut werden dürfte. Eigentlich, denn der Regionalverband Heilbronn-Franken will den Gesamtflächennutzungsplan dahingehend ändern, dass der Bau solcher Anlagen künftig auch in besonders geschützten Bereichen wie im "regionalen Grünzug" um Eppingen möglich wird. Der Gemeinderat vertagte am Dienstag zwar eine Grundsatzentscheidung dazu, doch das Thema bleibt auf dem Tisch – und zwar auch befeuert von privater Seite. Das große Interesse an dem Vorhaben zeigt sich nicht zuletzt an den ungewohnt vielen Zuhörern.

Mit einer Fläche von bis zu 46 Hektar wäre die Anlage nördlich von Eppingen fast so groß wie 66 Standard-Fußballfelder – oder "wie halb Adelshofen", verdeutlichte Jörg Haueisen (FBW) dem Gremium. Seiner Fraktion sei zwar klar, dass die Stadt ihren Beitrag zur Energiewende leisten müsse und sich nicht auf das Sankt-Florians-Prinzip zurückziehen dürfe, aber vielleicht gebe es ja auch kleinere Flächen. "Wir können das heute nicht entscheiden", sagte Haueisen. Ähnlich die Stellungnahmen von Klaus Scherer für die CDU und von Hartmut Kächele für die SPD: Es gebe noch zu viele offene Fragen. "Die Zeit ist meiner Meinung nach noch nicht reif für eine Grundsatzentscheidung", sagte Kächele, sprach aber gleichwohl von einer "energiepolitischen Zeitenwende", der man sich nicht verschließen dürfe. Einzig die Grünen waren bereit, "heute eine Entscheidung zu treffen, um auf der Zeitschiene zu bleiben", signalisierte Peter Wieser.

Diese Zeitschiene – Oberbürgermeister Klaus Holaschke deutete zwei bis drei Jahre an – ist momentan allerdings noch ebenso weich wie der gesamte, noch weitgehend Vorgaben-lose planerische Rahmen. Entsprechende Signale der Landesregierung fehlen noch. Wirklich klar ist bislang nur, dass einige Hürden zu überspringen sind und dass auch in Eppingen die Sonnenkraft nicht in Lichtgeschwindigkeit angezapft werden wird.

Angestoßen wurde die Angelegenheit durch das erweiterte baden-württembergische Klimaschutzgesetz. Darin ist verankert, dass künftig rund zwei Prozent der Gesamtfläche im Land für Windkraft- oder Fotovoltaikanlagen vorgehalten werden und die Regionalverbände dafür Freiflächen prüfen und bereitstellen sollen. Nur wo und unter welchen dazu meist nötigen Kompromissen?

Derzeit sind auf dem Gebiet des Regionalverbandes Heilbronn-Franken 5407 Hektar als Windkraft- oder Solarflächen ausgewiesen – um die zwei Prozent zu erreichen müssten es jedoch 9530 Hektar sein, wobei noch darüber diskutiert wird, ob auch Anlagen auf Haus- und Hallendächern eingerechnet werden dürfen und wie sich die benötigte Gesamtfläche auf die 101 Kommunen im Verbandsgebiet verteilen soll. Nun sind die Kommunen aufgefordert, zusammenhängende Flächen von mindestens zehn Hektar Größe zu melden. Potenzial für große Standorte wird außer in Eppingen auch in Bad Rappenau, Gemmingen, Gundelsheim und Tauberbischofsheim gesehen.

Im März soll über die Änderung des Gesamtflächennutzungsplans beraten werden, die zwingend erforderlich ist, damit solche großen Anlagen überhaupt gebaut werden können: Wegen der Schutzvorgaben für den "regionalen Grünzug" sind derzeit beispielsweise in Eppingen keine Anlagen möglich, die größer als fünf Hektar sind.

Kritiker warnen vor allem, dass die Landwirtschaft große Flächen verliert, zumal in Eppingen fast alle Böden als sehr hochwertig gelten, also besonders ertragreich sind. Zudem ändern solch großflächige Fotovoltaikanlagen zweifellos auch das Landschaftsbild erheblich.

Auf der anderen Seite stehen ein weiter steigender Strombedarf und die unstrittige Notwendigkeit, diesen Bedarf durch einen deutlich höheren Anteil an regenerativer Energie zu decken als bisher. Die mit Solarpanels überbauten Flächen werden außerdem nicht dauerhaft versiegelt und entwickeln sich durch die Begrünung überdies in kurzer Zeit zu ökologisch wertvolleren Flächen, als sie es, weil landwirtschaftlich intensiv genutzt, bislang waren.

Auch ein "regionaler Mehrwert" ist voraussichtlich drin, denn bei der Eppinger Stadtverwaltung geht man davon aus, dass sich die Stadtwerke langfristig gewinnbringend an solchen Anlagen beteiligen könnten – dann allerdings auch an den damit verbundenen wirtschaftlichen Risiken. Wirtschaftlich interessant sind solche Projekte aber vor allem für manchen Landwirt, der entweder seine Äcker verpachten oder den Sonnenstrom künftig in großem Stil gleich selbst ernten könnte, entsprechende Investitionen vorausgesetzt. Die Fläche für die angedachte Fotovoltaikanlage gegenüber dem Gewerbegebiet Tiefental beispielsweise ist größtenteils Eigentum eines einzigen Landwirts, der mit einem entsprechenden Vorschlag selbst auf die Verwaltung zugegangen sein soll, wie in der Sitzung zu hören war. Weitere 19 der 46 Hektar verteilen sich auf verschiedene Eigentümer.

Würde Eppingen das Zwei-Prozent-Ziel auf seiner Gemarkung realisieren, wären insgesamt 177 Hektar für Fotovoltaikanlagen oder Windräder nötig – oder fast 255 Fußballfelder. Die Verwaltung will nun trotz der Vertagung das Gespräch mit weiteren Landwirten und – auf Anregung von Wieser – Experten suchen und Alternativflächen prüfen. OB Holaschke warnte schon jetzt vor allzu hohen Erwartungen: "Die Erfahrung zeigt: Wir werden es nicht allen recht machen können." Aber immerhin: "Der Anstoß ist gemacht. Alles Weitere ist ein Prozess."