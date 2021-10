Von Armin Guzy

Eppingen. Die Digitalisierung der Eppinger Schulen kommt voran, aber nicht im gewünschten Tempo. Unter anderem die langen Lieferfristen für digitale Geräte und ein Mangel an verfügbaren Handwerkerfirmen und Baumaterialien hätten den Prozess der Digitalisierung gebremst, bilanzierte die Stadtverwaltung bei ihrem Sachstandsbericht in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die konkrete Umsetzung des "Digitalpakts" vor Ort ist zeit- und personalintensiv.

Immerhin hat ein externes Büro im Schuljahr 2020/21 den Ist-Stand an allen Schulen ermittelt, und aus einem Sonderbudget von rund 275.000 Euro konnten bereits 365 Laptops und 60 iPads für Schüler beschafft werden. Die Ausschreibung für Leihgeräte für Lehrkräfte ist inzwischen ebenfalls erfolgt, sodass die Geräte noch in diesem Jahr mit einem "schulscharfen" Budget von etwas mehr als 130.000 Euro gekauft werden können. Die künftige Wartung der Geräte und die Folgekosten bleiben indes ein Streitfall.

Insgesamt sind im "Digitalpakt Schule" des Landes 1,2 Millionen Euro für Eppingen reserviert, und zwar bis Ende März des kommenden Jahres als Antrags-Deadline. Der Eigenanteil der Stadt ist noch nicht genau bekannt, liegt aber bei mindestens 20 Prozent. Zahlreiche Zusatzvereinbarungen mit teils längerer Laufzeit erhöhen das Gesamtvolumen.

Darunter ist auch die "Zusatzvereinbarung Administration", über die die Stadt rund 135.000 Euro für eigene Personalkosten, Weiterbildungen oder für den Kauf externer Dienstleister erhält. Sie gilt allerdings nicht für Verträge, die vor 2021 abgeschlossen wurden, und läuft außerdem Ende 2022 aus. Wer sich danach um die Computer und die Netzwerke kümmern wird, ist nach wie vor nicht geklärt. Wie mehrfach berichtet, weigert sich die Stadt, die Kosten nach Ablauf des Förderzeitraums alleine zu tragen. OB Holaschke nahm dies zum Anlass, erneut eine Vereinbarung mit dem Land über die Schulträgerschaft einzufordern. Die Landesförderung über zwei Jahre könne "nicht das Ende aller Diskussionen sein", befand Holaschke, "da muss es einen fairen Ausgleich geben."

Gleichwohl gibt es bereits Überlegungen, wie die Aufgaben nach 2022 verteilt werden sollen: Um einfache Störungen wie lose Kabel oder vergessene Passwörter soll sich – wie bisher – ein technikaffiner Lehrer der jeweiligen Schule kümmern. Schwierigere (Netzwerk-)Probleme werden wohl von einem bei der Stadt angestellten Systembetreuer gelöst; OB Holaschke rechnet dafür mit zwei Vollzeitstellen. "Spezialfälle" sollen indes an ein externes Fachunternehmen übertragen werden. Die dafür jährlich anfallenden Kosten sind naturgemäß kaum im Voraus kalkulierbar, können aber bei gravierenden Problemen schnell ausufern.

Doch die Ausstattung mit Hard- und Software und die Netzadministration sind nicht die einzigen Defizite, die durch die Pandemie besonders deutlich wurden – es mangelt an etlichen Schulen auch an schnellem Internet. Das sei mit die größte Herausforderung, sagte OB Holaschke. Ein ebenfalls nicht kurzfristig zu lösendes Problem sind fehlende oder ausgelastete Handwerksbetriebe für die Installation und die damit einhergehenden Verzögerungen: "Da schwimmen wir noch ein bisschen", räumte Holaschke ein, als ihn die Grünen-Gemeinderätin Ulrike Stahl nach einem Zeitplan fragte. Bis wann die Aus- und Umrüstung der Schulen abgeschlossen sein wird, bleibt also unklar. Immerhin wird die Kommune noch in diesem Monat den Auftrag für die erforderliche Hardware europaweit ausschreiben.