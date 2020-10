Von A. Guzy und Z. Zimmermann

Eppingen. Die Menge an Schadholz im Eppinger Stadtwald hat ein bedenkliches Ausmaß angenommen. Das macht es für die Förster fast unmöglich, über mehrere Jahre seriös zu planen. Allein in diesem Jahr sind fast 60 Prozent aller gefällten Bäume dieser Kategorie zuzuordnen: insgesamt 8469 Festmeter der Gesamternte von 14.691 Festmetern. Und das Jahr ist noch nicht zu Ende.

Noch deutlicher wird die Misere, wenn man einige Jahre zurückblickt, wie es Forstamtsleiter Martin Rüter und die Revierförster Jürgen Stahl und Michael Meny nun beim Rundgang mit dem Gemeinderat getan haben: Vor fünf Jahren waren nur 997 Festmeter Schadholz angefallen, im Jahr 2014 sogar nur 725 – fünf Prozent der Jahresernte. Dass in diesem Jahr sehr viele Bäume bei Stürmen gebrochen oder samt Wurzel umgefallen sind, liegt allerdings nicht alleine an der Windstärke, sondern daran, dass viele Bäume bereits geschädigt waren – durch Dürre, Pilze oder den Borkenkäfer, manchmal auch in unseliger Kombination. Denn ein durch Trockenheits-Stress geschädigter Baum ist für Schädlinge eine leichte Beute. Und dann beginnt ein Kreislauf.

"Die Käferproblematik beginnt mit Sturmholz", erklärt der angehende Forstingenieur Luca Schoch, der in Eppingen gerade Praxiserfahrung für sein Studium sammelt. Er steht beim Rundgang auf einer Kahlfläche, zeigt auf Jungbäume, die durch Manschetten vor hungrigen Tieren geschützt sind, und auch auf die umgebenden alten Bäume. Vor wenigen Jahren standen hier noch stattliche Fichten. Dann kamen Käfer und Stürme im Wechsel – und 2018 schließlich die Waldarbeiter mit der Kettensäge. Kein einziger Baum war noch zu retten.

Im vergangenen Jahr haben die Förster junge Bäume gepflanzt – überwiegend einheimische, aber auch einige exotische Arten, von denen sie hoffen, dass sie mit dem Klimadesaster besser zurechtkommen. "Wir suchen ein Baumarten-Sortiment für jeden Boden. Wir brauchen viele Optionen", sagt Stahl. Vor allem bei Exoten wie der Libanonzeder ist es ein Versuch mit offenem Ende: "In 20 bis 30 Jahren gibt’s die ersten Ergebnisse", sagt Förster Stahl, der dann längst in Rente sein wird. Der "Umbau" des Waldes erfordert langfristige Planung und mindestens eine Förstergeneration. Aber wie soll man planen, wenn sich die Lebensgrundlage der Bäume so rasant ändert wie aktuell?

In normalen Jahren fallen in Eppingen 700 Liter Regen pro Quadratmeter, in diesem Jahr waren es bisher 433 Liter. "Und das macht Probleme", stellt Forstdirektor Rüter lakonisch fest. Von den bislang 8469 Festmetern Schadholz gehen bereits mehr als 2000 Festmeter auf Dürre zurück – ein Phänomen, das im Eppinger Forst vor 2019 fast überhaupt keine Rolle gespielt hat.

"Beim Rundgang im letzten Jahr habe ich eine Bewässerung des Waldes ausgeschlossen", bekennt Rüter. Inzwischen gibt es, wie er sagt, dafür bereits ein Förderprogramm. Aber auch die Diskussion um den Einsatz von wertvollem Wasser, beispielsweise im Weinbau, ist gerade entbrannt: "Wir denken inzwischen über vieles nach, was wir uns vor zehn Jahren noch nicht hätten vorstellen können", sagt Rüter, und selbst "unsere beharrungsfähige Branche" geht längst neue Wege: In diesem Jahr wurden erstmals zwei Drohnen eingesetzt, um Sturmholz schnell zu finden und aus dem Wald zu bringen, bevor sich Borkenkäfer einnisten und vermehren.

Und auch das Tablet ist inzwischen ständiger Begleiter der Förster, inklusive "Borkenkäfer-App", über die Schäden erfasst, markiert und an die Waldarbeiter geschickt werden, die dann punktgenau den Baum ansteuern können. "Da ist der ganze Eppinger Wald drin", zeigt Stahl den Gemeinderäten auf dem wettergeschützt verpackten Bildschirm.

Begonnen hat die Forst-Tour am Jägersee, in einem 90 Jahre alten Eschen-Wald, der keiner mehr ist, sondern jetzt als gestapeltes Stamm-Ensemble am Wegrand liegt. Mehr als 100 Festmeter haben die Forstarbeiter binnen zwei Wochen gefällt, weil die von einem Pilz befallenen Stämme zu brechen drohten. Dieser tritt ausschließlich an Eschen auf, macht diesen aber mit nahezu 100-prozentiger Sicherheit den Garaus. "Die Esche wird verschwinden. Das hat aber mit dem Klimawandel nix zu tun", betont Rüter zu Beginn des Rundgangs. Bedauerlich ist das dennoch, und zwar umso mehr, da die Esche als klimastabile Auenwald-Baumart gilt.

Den Abschluss findet die Tour im Waldrefugium "Fünfichtseiche", eine Art Bannwald, in den der Mensch seit Jahren nicht eingreift. Hauptsächlich Buchen stehen hier, viele davon 250 Jahre alt, also eher "jugendliche" Exemplare. Dennoch schaffen sie es nicht, sich an die geänderten Klimabedingungen anzupassen: "Es gibt hier keine einzige, die noch wirklich fit ist", berichtet Stahl und zeigt auf auch für Laien erkennbar kranke Bäume. Sie stehen auf stark tonhaltigem Boden. "Im Sommer wird der steinhart", weiß Stahl: "Vor zehn Jahren hatte ich Angst gehabt, dass die Eichen gegen die Buchen hier keine Chance haben. Diese ’Angst’ muss ich nun nicht mehr haben."