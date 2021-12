Beim Blaulichttag sollen die Besucher in der Innenstadt und auf dem Gartenschaugelände viele Einblicke in die Feuerwehrarbeit und die technische Ausstattung erhalten. Archivfoto: Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen. Nein, eine Live-Löschübung in der Hardwaldhalle wird es nicht geben, aber Vorführungen und einstudierte historische Szenen schon. Dazu Musik und professionell gemachte Videobeiträge, ein paar Reden – aber kurze – und einen großen Rückblick, wenn die Eppinger Feuerwehr am 29. April ihr 175-jähriges Bestehen mit einem Festabend feiert. "Das wird ein Jubiläum für die ganze Bürgerschaft", freut sich Oberbürgermeister Klaus Holaschke schon jetzt auf das Fest. Und ein neues Feuerwehrfahrzeug gibts im Jubiläumsjahr auch noch obendrauf.

Der Festabend soll dabei nur der Auftakt sein, für ein Programm, das sich übers ganze Jahr erstrecken und erst mit dem Helferfest am 10. Dezember enden soll – zumindest, falls die Pandemie nicht wieder die seit Jahren laufenden Planungen über den Haufen schmeißt: Schon der besagte große Festabend war eigentlich auf den 29. Januar terminiert, aber gegen Corona ist auch die Feuerwehr machtlos. Nun hoffen alle, dass sich wenigstens der April-Termin halten lässt.

Im großen Stil eingebunden sein wird die Feuerwehr auch bei der Gartenschau: Am 28. und 29. Mai soll es einen "Blaulichttag" auf dem Gelände und in der Innenstadt geben, bei dem sich auch die Jugendfeuerwehr und verschiedene Rettungsdienste vorstellen und Einblick in ihre Arbeit geben. Am 28. Mai laden die Kameraden außerdem zu einem Partyabend mit der Band Crazy Zoo, und tags darauf findet rund um den Marktplatz ein großer Wettbewerb statt, bei dem sich Feuerwehren aus ganz Deutschland im Gebrauch historischer Löschspritzen miteinander messen – stilecht in historischen Uniformen und mit reichlich Muskelkraft. Sogar eine Löschmannschaft aus der Schweiz will zu diesem Spektakel anreisen.

Nicht nur für Feuerwehrkommandant Thomas Blösch ist der Wettbewerb eines der Glanzlichter im Jubiläumsjahr, zeigen die alten Handpumpen doch, wie schweißtreibend und dennoch nicht immer erfolgreich das Löschen in lange vergangenen Zeiten war. "Früher ging’s mit viel Muskelkraft", sagt Blösch, "heute mit viel Technik."

Die Historische Abteilung der Eppinger Feuerwehr wird beim Wettbewerb mit historischen Spritzen am 29. Mai ihren großen Auftritt haben. Foto: Feuerwehr Eppingen

Mit modernen Gerätschaften im Rücken ist der Blick in die Historie zweifellos noch etwas spannender und auch lehrreich. Manchmal sind damals ganze Straßenzüge abgebrannt, und Löscharbeiten konnten mehrere Tage dauern, weiß Blösch. Sprechfunk? Kommandovorauswagen? 2000-Liter-Tank? Damals ein Traum. Alarmiert wurden die Feuerwehrleute per Glockenläuten und, in den Nachbargemeinden, per Feuerreiter; die Kameraden rückten auf Pferdegespannen aus und hatten im Idealfall nicht nur Steckleitern und lederne Handeimer, sondern auch eine auf einer Lafette montierte Tragspritze dabei. In Eppingen wurde die erste dieser antiquierten Gerätschaften 1847, im Gründungsjahr der Feuerwehr, von der Stadt gekauft und tat dann rund 100 Jahre (!) ihren Dienst. Heute ist diese erste Spritze wieder das, was sie einst war: Der ganze Stolz der Feuerwehr – restauriert in ungezählten Arbeitsstunden, schließlich haben alle Abteilungen kundige Handwerker in ihren Reihen.

Dass Löscheinsätze ohne moderne Technik noch lange Zeit oft eher mäßig erfolgreich waren, ist übrigens im gerade erschienenen Rückblick der Eppinger Heimatfreunde auf das Jahr 1921 dokumentiert: Für den 7. November ist darin ein Großbrand in Rohrbach überliefert, bei dem sechs Wohnhäuser, sieben Scheunen und verschiedene landwirtschaftliche Anbauten komplett niederbrannten. "Die einheimische Feuerwehr, unterstützt von der rasch herbei gekommenen Feuerwehr Eppingen und einigen Löschmannschaften der umliegenden Ortschaften, war die ganze Nacht unermüdlich tätig, dem verheerenden Element Einhalt zu gebieten. Der Schaden ist noch nicht zu schätzen, immerhin aber unermesslich groß", berichtet der Chronist.

Ein noch größeres Aufgebot an Einsatzkräften als damals wird am 28. August in Eppingen erwartet, vielleicht sogar mit einem Fahrzeug, das im Jahr des geschilderten Brandes gebaut wurde: An diesem Tag werden 100 bis 120 Feuerwehr-Oldtimer in einer Sternfahrt Kurs auf die Fachwerkstadt nehmen – und der Marktplatz wird dann ein roter sein, versetzt mit signallichtblauen Sprengseln.

Historisch bleibt es auch am 28. Oktober, wenn die Eppinger Heimatfreunde rund um den Pfeifferturm und die katholische Kirche bei ihrer "Halbe nach Fünf"-Stadtführung auf die Brandbekämpfung von einst zurückblicken und die Historische Abteilung der Eppinger Feuerwehr dazu eine Schauübung veranstaltet. Womit sich der Kreis dann schließt, denn das Spektakel wird nahe einem geschichtsträchtigen Ort stattfinden: 1846 brannten auf der dicht bebauten Nordseite der Brettener Straße mehr als 30 Gebäude nieder. Dieser Großbrand veränderte das Stadtbild nachhaltig und zeigte allen, wie wichtig eine Feuerwehr für den Schutz der Menschen und deren Hab und Gut ist – im darauffolgenden Jahr wurde die Eppinger Feuerwehr gegründet.

Nach der Vorführung soll das neue "Löschfahrzeug 20" an die Truppe übergeben werden. "Wir haben es rechtzeitig bestellt", sagt Kommandant Blösch, aber bei Lieferzeiten von 28 Monaten und dem inzwischen überall grassierenden Materialmangel war die Auslieferung im Jubiläumsjahr eine wackelige Angelegenheit. "Der Hersteller hat uns die pünktliche Lieferung aber fest versprochen", sagt Blösch. Und pünktlich ist bei der Feuerwehr bekanntlich: pünktlich.