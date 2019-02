Eppingen/Heilbronn. (y) Vor dem Amtsgericht Heilbronn wird in der kommenden Woche gegen einen 47-Jährigen wegen eines sexuellen Übergriffs in einem Eppinger Seniorenheim verhandelt. Der Angeklagte soll Ende 2016 als Mitarbeiter des Heimes für die Pflege der dortigen Bewohner zuständig gewesen sein. Hierbei soll er sich auf eine ihm anvertraute und von ihm zu pflegende ältere Dame gelegt und rhythmische Bewegungen durchgeführt haben, die den Geschlechtsverkehr simulieren sollten. Um sich sexuellen Lustgewinn zu verschaffen, soll der Angeklagte seinen Unterleib am Geschlechtsteil der Geschädigten gerieben haben.

Beide Beteiligte sollen dabei vollständig bekleidet gewesen sein. Die Frau war laut Staatsanwaltschaft zur Tatzeit infolge eines Schlaganfalls in ihrer Mobilität erheblich eingeschränkt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn hat das Amtsgericht Heilbronn einen Strafbefehl erlassen, der eine Freiheitsstrafe von einem Jahr festgesetzt hat. Die Vollstreckung wurde zur Bewährung ausgesetzt. Hiergegen hat der Angeklagte Einspruch eingelegt, so dass nun ein Hauptverhandlungstermin festgesetzt wurde: Der Prozess beginnt am Donnerstag, 21. Februar, um 9.15 Uhr. Das Gericht hat sechs Zeugen geladen.