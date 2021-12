Von Armin Guzy

Eppingen. Bis dato sind rund 31 Millionen Euro in die Belebung der Eppinger Innenstadt geflossen, mehr als 19 Millionen davon stammen aus fünf verschiedenen Förderprogrammen von Bund und Land für das Sanierungsgebiet "Innenstadt I". Nun hat Eppingen das mit einem Volumen von 19 Millionen Euro umfangreichste Programm förmlich abgeschlossen: das seit 2003 laufende Landessanierungsprogramm, das zwischenzeitlich als Bundesprogramm "Aktive Stadt und Oberzentren" weitergeführt wurde. Mithilfe der Fördermillionen konnten wegweisende Bau- und Umbaumaßnahmen verwirklicht werden: Die Umgestaltung der Brettener Straße, die Sanierung des historischen Rathauses und der Rathausanbau, die Sanierung des Bahnhofgebäudes und der Bau des Parkhauses auf dem ehemaligen Süßmosterei-Areal – all dies war für die finanzschwache Kommune nur dank üppiger Förderungen möglich.

Verkehr verbannt, Aufenthaltsqualität verbessert: Die einst viel befahrene Brettener Straße vor der Umgestaltung ... Foto: Armin Guzy

"Das zentrale Ziel, die Aufwertung der Innenstadt, wurde erreicht", bilanzierte Bürgermeister Peter Thalmann nun im Gemeinderat. 19 Jahre hätten "zu einem schlüssigen Ganzen" geführt. Zu dieser Schlüssigkeit hat auch die zunächst zögerliche, im Lauf der Jahre aber deutlich gestiegene Bereitschaft von privaten Hausbesitzern und Investoren beigetragen, die ihre historischen Gebäude wieder auf Vordermann gebracht haben ebenfalls mit Fördermitteln, aber auch mit viel eigenem Geld.

Prägnanteste Beispiele sind die "Alte Post" am Marktplatz, die "Kaiserecke", in der nun ein Bio-Supermarkt untergebracht ist, und das ehemalige Gasthaus Rössle, in dem neuer Wohnraum in zentraler Altstadtlage geschaffen wurde. Der Umbau des "Schwanen" zum Bürgerhaus wiederum wird durch das noch laufende Förderprogramm "Soziale Integration im Quartier" mitfinanziert. Fast drei Millionen Euro sind als Förderrahmen bewilligt, bei einem städtischen Anteil von knapp 300.000 Euro.

Kein Wunder, dass die Gesamtinvestition in die Innenstadt angesichts der zahlreichen Zuschussquellen ein Vielfaches der öffentlichen Gelder beträgt: Thalmann schätzt sie auf bis zu 200 Millionen Euro. Fast 60 Einzelvorhaben wurden dabei alleine durch das Landessanierungsprogramm bezuschusst. Der Eigenanteil der Kommune an allen Programmen zusammen liegt bislang bei rund 11,4 Millionen Euro.

... Und heute. Fotos: Armin Guzy

Aber nicht nur optisch und in Sachen neuer Wohnraum hat die Innenstadt profitiert: Seit der Umgestaltung von weiten Teilen der Brettener Straße und der Bahnhofstraße, auf der früher Tausende von Autos durch die Stadt krochen oder flitzten, ist eine verkehrsberuhigte Flaniermeile entstanden, aus der sonntags die Autos sogar ganz verbannt sind. Die Lebens-, Aufenthalts- und auch die Einkaufsqualität haben sich seither nachhaltig verbessert, zumal das neue Parkhaus, etwas zeitversetzt, auch den zuvor von Händlern und Bürgern teils heftig kritisierten Parkplatzmangel beseitigt hat. Die Altstadt ist so zu einem auch von Touristen gerne besuchten Ruhepol geworden, und die 50 Cent an Parkgebühren pro Stunde suchen in der Region ihresgleichen.

Dennoch konnte die Stadt während der Laufzeit des Sanierungsverfahrens "Innenstadt I" nicht alle ihre Pläne verwirklichen. Der geplante Sozialcampus auf dem Areal der ehemaligen Sparkasse und dem früheren Pflegeheim "Lindenhof" in der Ludwig-Zorn-Straße, aber auch die Mediathek im früheren Kesselhaus der Palmbräu-Brauerei sind über das Planungsstadium noch nicht hinaus, ebenso die Erweiterung der Kita in der Kaiserstraße. Die Finanzmittel für diese Vorhaben sollen nun aus einem neuen Förderprogramm kommen. Dafür wird seit diesem Frühjahr das Sanierungsgebiet "Altstadtbogen" untersucht, das auch die Adelshofer Vorstadt einschließen und fast 14 Hektar groß werden soll.

Die wenigen innenstadtnahen Parkplätze auf dem ehemaligen Süßmosterei-Areal reichten bei Weitem nicht aus. Das an dieser Stelle auch dank erheblicher Fördermittel gebaute Parkhaus ist inzwischen nicht mehr wegzudenken. Foto: Armin Guzy

Zum Vergleich: Das Sanierungsgebiet "Innenstadt I" war zum Start mit etwa 1,3 Hektar Fläche umrissen, umfasste nach etlichen Erweiterungen zum Abschluss nun jedoch fast zehn Hektar. Ihren durch die Sanierung des Quartiers entstandenen Zugewinn müssen die Haus- und Grundstückseigentümer übrigens nicht an die Stadt abführen: Der Gemeinderat hat beschlossen, auf die Rückerstattung dieser Bodenwerterhöhungen zu verzichten, weil die Kosten für die detailgenaue Ermittlung und Abrechnung in keinem Verhältnis zu den etwa 20.000 Euro stehen, die laut einem Gutachten an Ausgleichsbeträgen zu erwarten wären.