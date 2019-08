Eppingen-Rohrbach. (rnz) Im Eppinger Stadtteil rollen am Montag, 26. August, die Bagger an. Denn dann beginnt die Firma Vogel-Bau aus Lahr mit den Arbeiten zur Sanierung der Ortsdurchfahrt entlang der Landesstraße 553 in Rohrbach.

In mehreren Bauabschnitten wird die Bruchsaler Straße und L 553 bis hin zur Einfahrt in das Industriegebiet "Im Wiesental" saniert. Damit die Erreichbarkeit des Stadtteils während der gesamten Bauphase gewährleistet ist, wurde der Abschnitt der L 553 zwischen der Einmündung B 293 und der Anschlussstelle "Im Wiesental" bereits im Juni erneuert (wir haben berichtet). Die Gewerbebetriebe "Im Wiesental" bleiben somit durchgängig von der B 293 aus erreichbar.

Die überörtliche Umleitung des Verkehrs in Richtung Kraichtal erfolgt während der gesamten Bauzeit über die B 293 - Anschlussstelle Eppingen-Nord und Eppingen-Elsenz.

Im ersten Bauabschnitt wird die Bruchsaler Straße ab Ortseingang von Landshausen kommend bis zur Einmündung Büchenstraße gesperrt. Die Zufahrt des gesperrten Bereichs wird die Baufirma den Anwohnern weitestgehend ermöglichen. Die Einmündung Büchenstraße/Bruchsaler Straße bleibt befahrbar, so dass der Sommerweg, Bergring und Bergstraße über die Büchenstraße erreichbar sind. Schafsgärten und Schafsbergring können über die Mönchstraße und Mönchsberg befahren werden. Die Bushaltestelle "Eselsberg" kann während der gesamten Bauzeit nicht bedient werden. Bis zum 20. September soll nach Angaben der Stadtverwaltung der erste Bauabschnitt abgeschlossen sein.