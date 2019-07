Eppingen-Elsenz. (jubu) Schwere Verletzungen zog sich eine 51-jährige Rollerfahrerin aus dem Landkreis Karlsruhe bei einem Unfall am Donnerstagabend in Elsenz zu. Die Frau war gegen 21 Uhr von Elsenz in Richtung Eichelberg unterwegs als sie wenige hundert Meter vor dem Ortsausgang Elsenz plötzlich ohne Fremdeinwirkung stürzte.

In der Folge fiel sie Polizei-Angaben zufolge nach rechts in einen Acker neben der Fahrbahn. Hierbei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie nach notärztlicher Versorgung per Rettungshubschrauber in eine Heilbronner Klinik eingeliefert werden musste.

Ihr Roller wurde abgeschleppt. Warum die Frau stürzte, ist noch unbekannt. Der Verkehrsunfalldienst aus Weinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen.