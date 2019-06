Eppingen. (rnz) Mit überhöhter Geschwindigkeit und zudem verkehrswidrig und rücksichtslos war ein Rollerfahrer am Dienstag gegen 1 Uhr in der Waldstraße in Eppingen unterwegs. Er fuhr auf Passanten zu und soll versucht haben, diese anzufahren. Mehrfach stürzte der zunächst Unbekannte zu Boden. Angeblich soll er auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben.

Zeugen zwangen den Rollerfahrer dann zum Anhalten, um weitere Gefahren abzuwehren. Die zuvor verständigte Polizei traf kurz danach ein und kontrollierte den 16-jährigen Zweiradfahrer. Hierbei zeigte sich, dass der Roller nicht zugelassen und der Fahrer betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab knapp 1,4 Promille, weshalb der 16-Jährige die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten musste und nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechen muss.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder selbst gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 07262 / 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.