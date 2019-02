Von Armin Guzy

Eppingen-Rohrbach. Wertvolle Sachen kommen in den Safe. In dem von Georg Heitlinger liegen drei Aktenordner, etliche Hochglanzmagazine und eine umfangreiche Sammlung Presseartikel, in denen er zielsicher bestimmte Seiten findet. Sie lagern hier nicht wegen ihres Papierwertes. Sie dokumentieren einen über Jahre hinweg erkämpften Sieg gegen die "Centrale Marketing Gesellschaft" (CMA) der deutschen Agrar-Lobby. Und es geht um viele Millionen Euro.

Nicht, dass der Betreiber eines großen Geflügelhofs im Eppinger Stadtteil Rohrbach, durch seinen Sieg vor dem Bundesverfassungsgericht selbst reich geworden wäre. Aber er hat dadurch immerhin eine ordentliche Summe gespart. Und den Weg zum Ende der CMA bereitet.

Dabei hält Heitlinger die 1970 gegründete Institution, der er auf dem Klageweg das Genick gebrochen hat, im Kerngedanken sogar für eine gute Sache. Werbung schade auch der Landwirtschaft nicht, aber eben nicht per "Zwangsabgabe", wie er sie nennt, und nicht mit einem völlig undurchsichtigen System. Wie bereits andere vor ihm vergeblich, ging er dagegen vor. Und fand als einziger den richtigen Hebel: Er verklagte nicht die CMA, sondern deren Finanzierungsquelle, den staatlichen Absatzfonds.

Vor Heitlingers Sieg - dem höchstrichterlichen Spruch, dass diese Abgabe verfassungswidrig ist - waren Landwirte und Tierzüchter jahrzehntelang per Gesetz gezwungen, für ihre Produkte Geld an den Absatzfonds abzuführen. Aus diesem wiederum wurden die CMA und deren groß angelegte Werbekampagnen für landwirtschaftliche Produkte gespeist. Die festgelegten 0,4 Prozent des Warenwertes mögen wenig erscheinen, auf dem Heitlinger-Hof ging es dadurch im Jahr aber um 18.000 Mark, bei anderen noch um viel mehr, und in der Summe um 90 bis 100 Millionen, die die CMA durchschnittlich einnahm. Viele Jahre lang.

Der Gegenwert, den die CMA lieferte, waren Werbeslogans wie "Deutsche Pute, die gute", das schwammige "Die Milch macht’s" oder die sexistische Hähnchenvermarktung "Ich liebe schöne Schenkel" und Kampagnen mit tiefdekolletierten Frauen ("Alles bio, alles echt"). Dafür Geld an eine intransparente Marketing-Gesellschaft abführen zu müssen, sah Heitlinger nicht mehr ein. In Deutschland könne der Bedarf an Eiern nur zu 70 Prozent aus heimischer Produktion gedeckt werden. Folglich zahle er über die Zwangsabgabe die Werbung für Konkurrenzprodukte aus dem Ausland mit, argumentierte er. Als die EU-Kommission die CMA wegen eins diskriminierenden Slogans verklagte, suchte sich auch der Rohrbacher 2003 einen Anwalt.

Und fand zunächst keinen, der sich mit dem verlängerten Arm der Agar-Lobby anlegen wollte. Einige erklärten ihn für irre, andere redeten die CMA schön oder sich selbst raus. Eher zufällig stieß Heitlinger dann auf Dr. Carsten Bittner von der Hamburger Kanzlei "Graf von Westphalen". Und der wollte. Gemeinsam zogen sie die Klage durch, erst 2004 vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt, das der CMA zwar eine Klatsche gab, sich danach aber plötzlich für nicht zuständig erklärte, 2006 dann vor dem Verwaltungsgericht Köln. Auch das gab Heitlinger Recht, verwies das Verfahren der großen Bedeutung halber aber weiter ans Verfassungsgericht.

"Ich hab’ meinen Puls bis in den Hals gespürt", erinnert sich der heute 48-Jährige an die Urteilsverkündung am 3. Februar 2009 in Karlsruhe. Er sei zwar von Anfang an sicher gewesen, den Prozess zu gewinnen, und es habe auch keinen "Ach-hätt’-ich’s-doch-gelassen"-Moment gegeben, sagt er, räumt dann aber doch ein, dass ihn eine Niederlage vielleicht den Hof hätte kosten können. Angebote von anderen Landwirten, die ihn finanziell unterstützen wollten, habe er abgelehnt: "Ich wollte nicht abhängig sein." Die große Siegesparty im Schloss Neuhaus bei Ehrstädt sei dann allerdings von Sympathisanten bezahlt worden.

Und davon gab es viele. Was kaum verwundert, denn nach dem Urteil konnten tausende Landwirte Widerspruch gegen die Abgabe einlegen. Im März 2009 wurde die CMA bereits abgewickelt. Im Mai 2010 erhielt Heitlinger für seinen Kampf, in den er nach eigenen Angaben etwa 5000 Stunden Lebens- und Arbeitszeit investiert hat, in Berlin den mit 50.000 Euro dotierten Werner-Bonhoff-Preis "wider den Paragrafen-Dschungel". "Ich war schon ziemlich stolz", bekennt er. "Es hat mir gezeigt, dass man, wenn man von etwas überzeugt ist, dafür kämpfen muss und selbst dicke Bretter bohren kann."

Längst sind die Akten vom Arbeitszimmer hinter dicken Tresorstahl gewandert. Vergessen sind sie nicht. Heitlinger hütet sie wie einen Schatz. Morgen wird er den letzten der drei Ordner vielleicht als Tablett nutzen - und darauf die Sektgläser für seine Frau und sich balancieren.