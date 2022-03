Von Armin Guzy

Eppingen-Rohrbach. Das jüngste Baugebiet "Dorfwiesen/Herrenäcker II", Ende 2018 eingeweiht, ist bereits mit rund 40 Häusern nahezu komplett bebaut, doch Bürgermeister Peter Thalmann sieht im Ortsteil Rohrbach weiterhin "großes Entwicklungspotenzial", und ein Blick auf das Luftbild zeigt auch, warum: Das an der westlichen Gemarkungsgrenze Eppingens gelegene Dorf mit dem Unterscheidungszusatz "Am Gießhübel" im Namen, rund 1790 Einwohnern und einer kürzlich sanierten Ortsdurchfahrt, hat erkennbare Lücken in der Bebauung, beispielsweise im Bereich Bergstraße, vor allem aber in der "Ortsmitte" zwischen Inselstraße und Bruchsaler-Straße.

Der Name indes führt in die Irre. Außer der 2002 aufwendig sanierten Dreschhalle, die nur für größere Feste und Veranstaltungen genutzt wird, der Grundschule und dem katholischen Kindergarten St. Elisabeth gibt es hier nichts, was gemeinhin eine Ortsmitte ausmacht, vor allem keine Gastwirtschaft oder öffentliche Aufenthaltsflächen – dafür aber viele un- oder nur mit Wirtschaftsgebäuden bebaute Flächen. Eine Aufwertung des Areals wird seit Jahren angestrebt, was seit 2007 auch in einem groben Ortsentwicklungskonzept festgehalten ist. Getan hat sich seither jedoch wenig.

"Rohrbach hat keine Ortsmitte", stellt Thalmann fest und nennt auch den Grund dafür: Der Ort habe sich aus einem langgezogenen Straßendorf heraus entwickelt. Im landeskundlichen Informationssystem für Baden-Württemberg (LEO) ist von zwei "alten, voneinander abgesetzten Siedlungskernen" die Rede, "die möglicherweise von zwei separaten grundherrschaftlichen Komplexen herrühren". Das dicht gedrängte "Haufendorf", das um die Wende zum 19. Jahrhundert aus etwa 100 Häusern bestand, vergrößerte sich in neuerer Zeit überwiegend im Nordwesten und Südwesten durch neue Wohnsiedlungen, heißt es in der Beschreibung weiter.

Weil Rohrbach einst stark landwirtschaftlich geprägt war, sind viele der Grundstücke außerhalb des noch erkennbaren "Haufendorfs" nach heutigem Maßstab äußerst großzügig geschnitten; zudem gibt es (allerdings meist kleinteilige) Wiesenflächen und Kleingärten zwischen der Bebauung.

Für insgesamt 75 Flurstücke im Gebiet "Ortsmitte" hat sich die Stadt nun selbst ein "besonderes Vorkaufsrecht" eingeräumt, um "die innere Entwicklung voranzutreiben" und die Attraktivität für Handel, Wohnen, Arbeiten und Dienstleistungen zu steigern, wie in der Begründung zu lesen ist. Die entsprechende Satzung wurde vom Gemeinderat vor wenigen Tagen einstimmig beschlossen. Damit kann in diesem Areal künftig kein Grundstückseigentümer sein Haus oder seine Wiese mehr "an der Stadt vorbei" verkaufen.

Denn nur wenn diese keinen Gebrauch von ihrem Vorkaufsrecht macht, kann ein Dritter ein bebautes oder unbebautes Grundstück in diesem Bereich kaufen. Auf diese Weise will die Verwaltung "eine geordnete städtebauliche Entwicklung" sicherstellen beziehungsweise verhindern, dass jemand eines der Grundstücke kauft und damit unter Umständen die weitere Entwicklung der "Ortsmitte" blockieren kann. Daher sei der Erlass eines Vorkaufsrechts schon in dieser "frühen Planungsphase erforderlich", heißt es in der Beschlussvorlage. Ob die Stadt selbst bereits einen Investor an der Hand hat, war nicht zu erfahren. Klar ist jedenfalls: Da es keinen Bebauungsplan für das Gebiet gibt, hätte ein finanzstarker Bauherr dort große Freiräume.

Laut Thalmann gibt es eine Studie zur Ortsentwicklung Rohrbachs bislang nur "in Anfängen"; für eine umfassendere und detaillierte Konzeption sind im städtischen Haushalt für dieses Jahr 15.000 Euro veranschlagt. Die Fortschreibung der Konzeption war eigentlich bereits 2021 geplant, hatte sich aber auch Corona-bedingt verzögert. Wenn der Vorentwurf ausgearbeitet ist, sei auch eine Bürgerbeteiligung angedacht, sagte Thalmann auf Nachfrage. Außerdem erinnerte er daran, dass der Kindergarten an seine räumlichen Grenzen gekommen sei und bald erweitert werden müsste.

Die bisherige grobe Idee ist, einen zentralen Platz als "Leuchtturmprojekt" zu schaffen, und zwar "unter Einbeziehung öffentlicher und privater Grundstücke". Und wenn das Ortsentwicklungskonzept dann irgendwann vorliegt, hat das auch Vorteile für die Grundstückseigentümer: Sie können dann leichter Fördermittel für die Sanierung ihrer Gebäude beantragen.