Von Armin Guzy

Eppingen-Rohrbach. Die Sanierung der Rohrbacher Ortsdurchfahrt wird unerwartet teuer und ist bislang nur zum Teil durch Haushaltsmittel finanziert. Auf fast eine Million Euro wird der Anteil der Stadt inzwischen geschätzt, weitere 570.000 Euro bleiben am Land hängen.

Und in dieser Summe sind die Kosten für die Erneuerung der Kanäle in einzelnen Abschnitten noch nicht enthalten. 300.000 Euro werden dafür voraussichtlich fällig. "Das ist für uns ein großes Projekt", verdeutlichte Bürgermeister Peter Thalmann am Dienstag im technischen Ausschuss des Gemeinderats, der das Vorhaben bei einer Enthaltung zum Beschluss empfahl.

Ein großes Projekt für eine hohe Summe, das bei einigen Ausschussmitgliedern Begehrlichkeiten nach einem Mehrwert weckt. Eigentlich will die Stadt, wenn das Land auf eigene Kosten die Fahrbahn saniert, bislang nur die Gelegenheit nutzen, um die Gehwege, einen Teil der Straßenbeleuchtung und einige Kanalabschnitte zu erneuern sowie Leerrohre für künftige Glasfaserleitungen zu verlegen. Seit Jahren aber leidet der Ort unter den Schwertransporten einer Maschinenbaufirma aus Landshausen, die regelmäßig die Bruchsaler Straße - die Landesstraße L553 - nutzen, um auf die Bundesstraße N293 und über diese dann auf die Autobahn zu kommen.

Folglich wurde die Frage laut, ob man die Straße bei der Sanierung so umgestalten oder die Nutzung zumindest durch verkehrsrechtliche Maßnahmen, beispielsweise eine Gewichtsobergrenze, so einschränken könnte, dass sie für den Schwerlastverkehr "uninteressant" wird, wie es Hartmut Kächele (SPD) ausdrückte. Auch Rohrbachs Ortsvorsteher Georg Heitlinger (FBW) betonte, dass die Transporte aus Landshausen seit Jahrzehnten eine "enorme Belastung" und somit ein Reizthema sind.

Dass im Zuge der Sanierung eine Lösung gefunden werden kann, glaubt er allerdings nicht. "Wir können ja nicht Bäume auf der Straße pflanzen", nahm er Bezug auf die Ortschaft Zeutern, wo eben solche Bäume die Durchfahrt für überbreite Fahrzeuge unmöglich machten.

Detailliert legte der Ortsvorsteher mögliche Ausweichstrecken dar - und auch gleich die Gründe, die sie bislang letztlich doch verhindern. Die mehrachsigen Sondertransporter kommen bislang nur über Rohrbach, Richen und Ittlingen zur Autobahn.

"Die Stadt Eppingen muss eine neue Untersuchung fordern", insistierte Kächele, und Bürgermeister Peter Thalmann sicherte daraufhin zu, dass zum Beschluss im Gemeinderat ein Vertreter der Verkehrsbehörde oder des Regierungspräsidiums über die rechtlichen Möglichkeiten Auskunft geben wird.

Die gesamte Sanierungsmaßnahme soll unter Regie der Stadt geplant und umgesetzt werden. Vorgesehen ist, dass die Ortsdurchfahrt an der Einmündung Mönchsberg um etwa einen halben Meter verschwenkt wird, die Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden und dass am Ortseingang aus Richtung Landshausen ein Minikreisverkehr angelegt wird.

Dieser wird zwar für die Schwertransporte kein Hindernis darstellen, weil sie langsam darüber fahren können, wohl aber für zu schnelle Autos. "Da wird teils 70, 80 gefahren", sagte Heitlinger, der sich von der leichten Erhöhung der Kreiselmitte eine deutliche Geschwindigkeitsreduzierung erhofft. Den Kreisel habe man dem Land im Gespräch mit Vertretern des Regierungspräsidiums abgerungen, merkte Bürgermeister Thalmann dazu an. "Die wollen den Kreisel eigentlich gar nicht, haben aber ihr Einvernehmen erteilt."