Abgesackte Kanalschächte, wellige Bordsteine und zahlreiche Schäden am Fahrbahnbelag: Der Bergring in Rohrbachist in einem desolaten Zustand. Bald aber soll er komplett saniert werden. Foto: Armin Guzy

Eppingen. (guz) Der Zustand der Straße Bergring im Ortsteil Rohrbach verschlechtert sich seit Jahren zusehends. Nun soll die Straße komplett erneuert werden, die Kanalisation ebenfalls, jedoch nur punktuell. Zudem sollen auch gleich Leerrohre für Glasfaser-Leitungen mitverlegt werden, was im Technischen Aussschuss nun für eine kritische Nachfrage sorgte. Insgesamt summieren sich die Kosten voraussichtlich auf mehr als eine Million Euro, und ob es am Ende dabei bleiben wird, ist bereits fraglich.

Denn Bürgermeister Peter Thalmann berichtete dem Ausschuss, dass sich die kalkulierten Kosten bereits im Verlauf der Planung um fast 200.000 Euro gegenüber der ersten Berechnung erhöht hätten. "Aufgrund des Zustands der Straße sollte es aber angegangen werden", bat Thalmann um Zustimmung zum Empfehlungsbeschluss an den Gemeinderat, der dann auch einstimmig folgte. Am kommenden Dienstag soll dieses Gremium den Bau und die Finanzierung endgültig beschließen. Planerin Sabrina Pretz vom Sinsheimer Büro Willaredt geht davon aus, dass die Arbeiten dann Ende Mai ausgeschrieben werden können; mit sechs bis acht Monaten Bauzeit müsse gerechnet werden.

Geplant ist, die 350 Meter lange Fahrbahn des Bergrings samt Unterbau und zusätzlich ein 30 Meter langes Teilstück des kreuzenden Sommerwegs zu sanieren, dabei auch sechs Baumquartiere anzulegen und die Straßenbeleuchtung zu erneuern. Die reinen Straßenbauarbeiten sind mit rund 875.000 Euro kalkuliert, die Kanalisationssanierung mit rund 60.000 Euro und der Einbau der Leerrohre mit 110.000 Euro.

Der frühere Rohrbacher Ortsvorsteher Georg Heitlinger begrüßte das Vorhaben, merkte aber auch an, dass die Sanierung der Straße schon bei seinem Einzug ins Kommunalparlament 2004, also vor 18 Jahren, Thema gewesen sei: "Seither wirds geschoben." Nicht ganz verstehen konnte er, warum die Stadt auf eigene Rechnung Leerrohre für eine spätere Verknüpfung mit dem Glasfasernetz verlegen lassen will, da doch die Deutsche Giganet GmbH (DGN) in Zusammenarbeit mit dem Regionalverband den gesamten Landkreis mit schnellem Internet versorgen will – und zwar ohne Kosten für die Kommunen (RNZ berichtete mehrfach).

"Wir wollen auf die Zukunft vorbereitet sein und nicht wieder aufmachen müssen", hatte Bürgermeister Thalmann schon vor Heitlingers Einwand verdeutlicht. Nun schob er nach, dass Eppingen bei der DGN in "Ausbaustufe 3" rangiere, es also noch einige Jahre dauern werde, bis die Firma im Bergring tätig wird. Wenn überhaupt. Denn die DGN knüpft ihre Ausbauzusage an die Bedingung, dass in der jeweiligen Gesamtkommune mindestens 35 Prozent aller Haushalte einen Vertrag mit ihr schließen.

Thalmann äußerte sich skeptisch, ob diese Quote in Eppingen erreicht werden kann, und begründete seinen Zweifel damit, dass es dann beispielsweise in Rohrbach insgesamt drei Anbieter für schnelles Internet geben würde. Wenn die Stadt die Rohre selbst verlegt, könne man sie ja immer noch verpachten.

Weil die Kosten für die Straßensanierung im laufenden Haushalt bisher nur zum Teil und die Kosten für die Leerrohre noch überhaupt nicht berücksichtigt sind, muss die entsprechende Verpflichtungsermächtigung für den Straßenbau für das kommende Jahr überplanmäßig aufgestockt werden. Die Leerrohre sollen aus Mitteln finanziert werden, die eigentlich für Rohre im Ortsteil Adelshofen vorgesehen werden. Da laut Thalmann derzeit kein Unternehmen Adelshofen mit schnellem Internet versorgen will, würden die Mittel für die dort eigentlich vorgesehenen Leerrohre in diesem Jahr nicht benötigt.