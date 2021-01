Von Angela Portner

Eppingen. Mit dem diesjährigen Ausstellungsprogramm will Museumsleiter Peter Riek trotz der Einschränkungen durch die Pandemie vor allem nach vorne blicken. Thematisch steht dabei – natürlich – die Eppinger Gartenschau im Vordergrund. Auf die Bürger und Besucher des Großereignisses wartet eine künstlerische Vielfalt, die sich nicht nur in den Museen und auf dem Veranstaltungsgelände abspielt, sondern die gesamte Stadt einbezieht. Mit dabei sind überdimensionale abstrakte Stahlskulpturen im öffentlichen Raum von Rüdiger Seidt, Künstlerfahnen aus der Serie "Roses" von Hermann Försterling, Zeichnungen von Ruth Hildenbrand oder der fotografische Blick auf den Umbau einer Stadt von Konrad Plank.

"Ich müsste 100 Jahre alt werden, um alle Ideen umsetzen zu können", meinte einst der Maler und Zeichner Otto Konrad, der 1970 bereits mit nur 45 Jahren gestorben ist. Er hinterließ nicht nur expressive Landschaften und Ortsbilder des Kraichgaus, Holzschnitte und Bleistiftzeichnungen, sondern auch zahlreiche Scraffiti (eine historische Putztechnik) an Eppinger Häusern. Auszüge seines Schaffens werden vom 23. April bis 15. Juni im Stadt- und Fachwerkmuseum "Alte Universität" zu sehen sein. Zeitgleich zum Künstlerfahnenfestival präsentiert der in Eppingen lebende Künstler Hermann Försterling dort auch seine hyperrealistisch gemalten Rosenbilder, von denen einige, gedruckt auf Stoffbahnen, vom 22. Juli bis 3. Oktober über der Altstadtstraße wehen werden.

"Es ergibt nur Sinn, wenn die Beiträge in Verbindung zum Ort stehen", erklärt Riek die Auswahl der Ausstellungsbeiträge. Sie sollen in "formaler Art in Korrespondenz mit ihrer Umgebung" gehen. Das gilt zum einen für die Kunst im öffentlichen Raum, aber auch für die in den Museen.

Die Verbindung zum Heimatlichen wird dabei besonders bei den Ausstellungen in der "Galerie im Rathaus" deutlich. Zu sehen sind hier die Wanderausstellung "1250 Jahre Kraichgau", Fotoausstellungen von Uwe Glatz zum Thema "Wasser und Licht", Naturfotografien zum Thema "Flowerboards" sowie Baustellenansichten des Eppinger Foto-Chronisten Konrad Plank.

Ein besonderes "Gutzele" ist sicher die Ausstellung "Aus die Maus" mit Exponaten aus der Raußmühlen-Sammlung von Frank Dähling, die die bislang wohl erfolgreichste Schau des Eppinger Museums war. Über die Geschichte der Mausefalle vom Mittelalter bis zur Gegenwart mit ihren skurrilen Schafott-, Massen-, Quetsch- und Würgefallen hatte damals sogar die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet.

Für die jetzt erweiterte Form der Ausstellung wird das Fachwerkmuseum aufwendig umgestaltet. Ein Riesenkäse lockt die Besucher dann durch eine Mausefalle ins Gebäude. Riek: "Corona-konform geht es dann durch den Hintereingang wieder nach draußen."

Wer sich in die Enge der langen Gasse "Stadtwinkel" traut, die von der Talstraße zur Adelshofer Straße führt, auf den warten am Mauerwerk überdimensionale historischen Fotografien mit Eppinger Mundart von Jürgen Kobold. Im Altstadtbereich verweisen Maltersäcke und landwirtschaftliche Gerätschaften auf die Ackerbürgerschaft der Stadt. Sofern die Pandemie es bis dahin wieder zulässt, ist das Stadtmuseum während der Gartenschau-Zeit täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Ergänzend kann man Kunst im öffentlichen Raum auf dem Gartenschau-Gelände erleben, etwa beim Steinhauer-Symposium im Juli und August oder mit Skulpturen von Gunther Stilling, Karl Henning Seemann, Guido Messer, Rüdiger Seidt, Volker Tiemann und Friedemann Grieshaber. Viel zu entdecken gibt es in dieser Saison zudem im Steinhauermuseum Mühlbach, im Bauernmuseum Richen, in der Weinbaustube Kleingartach, im Heimat- und Tabakmuseum Elsenz sowie im Kulturdenkmal Pfeifferturm, dem Stellwerk West, dem jüdischen Ritualbad Mikwe und der "Alten Schmiede" in Mühlbach.

Info: Mehr Informationen zum Museumsprogramm unter www.eppingen.de oder im Veranstaltungskalender zur Gartenschau.