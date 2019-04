Von Angela Portner

Eppingen-Richen. "So kann es einfach nicht weiter gehen", sagt Giselbert Seitz und meint damit den Lkw-Verkehr, der sich durch die Gemminger- und die Stebbacher-Straße wälzt. Über eine Million Euro wurde in die Neugestaltung und in einen Kreisverkehr investiert. Glatt wie über einen Babypopo flutschen hier jetzt die Reifen. Dass das nicht lange so bleiben wird, fürchtet der Ortschaftsrat: "Es brodelt in der Bürgerschaft." So lange, bis wieder Plakate in den Fenstern hängen, will man diesmal nicht warten, noch dazu, da man der Gefahr mit ein paar Verkehrsschildern begegnen könnte. Dringend fordert man ein Durchfahrtsverbot für Lkw, denn es mache keinen Sinn, viel Geld in den Straßenbau zu investieren, um dann in absehbarer Zeit mit Neubelägen nachbessern zu müssen.

Seit man mit der Forderung nach einer Umgehung beim Land endgültig gescheitert ist, wurden zwar Gelder für eine Verbesserung der Situation locker gemacht, doch scheint es unterm Strich eher Flickwerk zu sein. Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt ärgert zwar die Autofahrer, die immer wieder in die Fotofalle tappen, doch der Verkehr rollt trotzdem weiter. Besonders der Schwerlastverkehr ist dem Ortschaftsrat ein Dorn im Auge. Im Verkehrskreisel wird es für die langen Fahrzeuge so eng, dass sie über die Ränder rollen müssen. Bereits jetzt seien Schäden an der Mittelinsel feststellbar. Angesichts der boomenden Wirtschaft im Land, erwarte man eher eine Zunahme des Lkw-Aufkommens. In Zeiten von Navigationssystemen sind Abkürzung, wie die von Berwangen kommend gleich links über Richen nach Eppingen zu fahren, kein Geheimnis mehr.

Über 35 Jahre lang hat man in mehreren Anläufen für eine Umgehung gekämpft. Unzählige Verkehrsmessungen fanden statt. Für ein "Ja" hat es nie gereicht. Stattdessen wurden die Richener mit "kleineren" Straßenbauinvestitionen und Blitzeranlagen getröstet. Mit der Forderung, den Lkw-Verkehr über die Bundesstraße zu leiten, will man ein Zeichen setzen. Auch Tempo-30 für Ortsdurchfahrten sei früher eine Ausnahme, heute aber fast zur Regel geworden. "Nichts ist in Stein gemeißelt", weiß Seitz, der den Beschluss des Ortschaftsrates nun dem Gemeinderat zur Zustimmung vorlegen wird. Man habe für viel Geld eine gute Infrastruktur im Ort geschaffen und will diese auch erhalten. Anton Varga ist sich bewusst, dass man Verkehr im Ort akzeptieren muss, doch der Schwerlastverkehr mache die Straßenbeläge kaputt. Ihnen gehe es um geordnete Verkehrsverhältnisse: "Wir erwarten ein faires Gehör und eine klare Antwort von der großen Politik."