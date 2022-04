Von Angela Portner

Eppingen-Richen. "Ein unglaublicher Riss geht durch die russland-deutsche Community", sagt Katharina Martin-Virolainen. Putins Angriffskrieg war für sie ein Schock, dem Verunsicherung, Angst, Trauer und Wut folgten. Die Schriftstellerin und Journalistin mit russisch-finnisch und ukrainischen Wurzeln gilt als Kennerin der russischen Kultur, war kürzlich in der SWR-Sendung "Nachtcafé" eingeladen, und auch der "Spiegel" berichtete in seiner jüngsten Ausgabe über sie. Seit vielen Jahren setzt sich Martin-Virolainen in ihren Büchern und bei Theaterprojekten für die Aufklärung des Schicksals deutscher Minderheiten in der ehemaligen Sowjetunion und für Völkerverständigung ein. Die Ukraine hat sie in den vergangenen fünf Jahren mehrfach bereist und sagt: "Sie ist meine historische Heimat."

"Sprecht am besten kein Russisch", gab sie ihren beiden Kindern mit auf den Weg in die Schule, als sie am Morgen des 24. Februar die Nachricht vom Überfall auf die Ukraine erhielt. In ihr keimte die Sorge, dass Russlanddeutsche nun abgelehnt, ja vielleicht sogar angefeindet werden könnten. In der Öffentlichkeit traute sie sich nicht mehr, in ihrer Muttersprache zu telefonieren. Sie, die diese Sprache über alles liebt, fing sogar an, russische Literatur und Musik zu verteufeln. Sie spürte eine große innere Zerrissenheit. Die Bilder des Krieges hätten sie hilflos und unendlich traurig gemacht.

Doch Angst lähmt, und bald wurde ihr klar: "Ich muss das wieder positiv besetzen, damit ich nicht verrückt werde." Sie wurde als Dolmetscherin aktiv, sammelte Hilfsgüter, organisierte deren Transport und half, Unterkünfte für Geflüchtete zu finden. Inzwischen leistet sie mit ihrem mehrsprachigen Block: "StandByUkraine" Aufklärungsarbeit, räumt mit Vorurteilen auf, versucht Falschinformationen zu widerlegen und bittet ihre Landsleute eindringlich: "Wir dürfen nicht noch mehr Hass und Hetze streuen."

Martin-Virolainen ist nicht nur in Deutschland, sondern auch im russischsprachigen Raum gut vernetzt. Obwohl sie bisher selbst keine Ablehnung erlebt hat, weiß sie, dass dieser Krieg sogar gute Freunde und Familien trennt: "Das schmerzt unglaublich." Wenn Russlanddeutsche heute lautstark skandierend für Putin auf die Straße gehen, macht sie das wütend. Sie schämt sich für jeden, der diesen Krieg rechtfertigt. Man müsse sich aber auch fragen, was da schiefgelaufen ist. Sie weiß, dass viele nach ihrer Ankunft in Deutschland Ausgrenzung erfahren haben und um Anerkennung kämpfen mussten. Das seien Erfahrungen und Verletzungen, die oft bis weit in die Familienhistorie zurückreichen: "Emotionen haben eine gefährliche Kraft." Besonders ärgert sie sich, dass die, die sich jetzt so vehement mit Russland solidarisieren, in der Regel nie dort leben mussten. Die 36-Jährige setzt auf Dialog, hat dabei in den zurückliegenden Wochen aber auch erfahren müssen, dass selbst die besten Argumente auf taube Ohren stoßen können: "Bei manchen ist einfach nichts mehr zu machen."

Es gibt aber auch eine andere Seite, und die macht durchaus Hoffnung. Die engagierte Russlanddeutsche erlebt jeden Tag, wie groß die Solidarität für die Ukraine ist und sagt: "Die Mehrheit von uns kann sehr wohl differenzieren." Alle hoffen, dass dieser Krieg bald zu Ende ist. Ihnen ist aber auch bewusst, dass viele Geflüchtete nicht so bald in ihre Heimat zurückkehren können. Man müsse sich also hinsichtlich der Integration auf einen längeren Prozess einstellen. Weil Russlanddeutsche aus eigener Erfahrung wüssten, wie schwer es ist, in einem fremden Land Fuß zu fassen, könne die Community dabei eine "starke Brücke" sein und das Ankommen aktiv mitgestalten. Bisher hätte sie bei keiner der vielen Begegnungen mit geflüchteten Ukrainern Hass oder schiefe Blicke geerntet. Martin-Virolainen ist sich bewusst, dass in den nächsten Jahren auch viel Versöhnungsarbeit geleistet werden muss. Trotzdem blickt sie zuversichtlich in die Zukunft: "Wir werden auf der menschlichen Ebene alles tun, damit diese Menschen ein Teil unserer Gesellschaft werden."