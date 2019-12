Von Angela Portner

Eppingen-Richen. Draußen schnattern die Gänse. Giselbert Seitz hebt kurz den Kopf gen Fenster. "Genau das ist es", sagt er in seiner Rede innehaltend. Jeden Abend mache er einen Spaziergang durch die Straßen und Gassen, schaut nach dem Rechten und sucht das Gespräch mit den Bürgern. Nahe bei den Menschen will er sein, will wissen, was sie bewegt und dabei auch persönliches nicht aussparen. Seit 25 Jahren ist er im Handwerker- und Bauerndorf Ortsvorsteher und dienstältester Stadtrat in der Kernstadt. Amtsmüde ist er dabei nicht geworden: "Ich habe noch viele Ideen, um den Ort voranzubringen."

Manchmal sind die auch reichlich unkonventionell. Für ein sauberes Straßenbild hat er vor acht Jahren kostenlos 250 Besen ausgegeben: "Das hat funktioniert." Um die Baukosten für das Wikingerdorf zu reduzieren, musste ein städtisches Grundstück herhalten. In seine Amtszeit fallen Maßnahmen wie die Einrichtung des Bauernmuseums im ehemaligen Farrenstallgebäude, Anlage eines weiteren Rasenspielfeldes, Erweiterung des Friedhofes, Erschließung von Neubau- und Gewerbegebieten, Verhandlungen zum Erhalt der Elsenztalbahn, Einführung der S-Bahn-Rhein-Neckar, Sanierung der Endgasse und des Rathausplatzes sowie das Festjahr zum 1250. Ortsjubiläum.

Ganz oben auf der Liste seines Wirkens steht die Verkehrsproblematik. Seit vielen Jahren fordert er vergeblich eine Umgehungsstraße. Stattdessen gab es als Trostpflaster Tempo 30 für die Ortsdurchfahrt. Auch den Bau eines Kreisels zur Verkehrsberuhigung setzte er durch. Seit Monaten kämpft er für ein Verbot des Lkw-Verkehrs in der Stebbacher Straße und sagt: "Dafür würde ich mein letztes Hemd geben."

Dass Seitz gern und verlässlich Verantwortung übernimmt, liegt nicht zuletzt auch in seiner Kindheit begründet. Geboren und aufgewachsen ist er im Ortsteil Adelshofen. Beide Eltern waren berufstätig. "Ich war immer ein Schlüsselkind", erzählt er. Schon früh musste er selbstständig werden, kümmerte sich später tags und wenn nötig auch nachts um die demenzkranke Oma, was sich bald auch in den schulischen Leistungen niederschlug.

Gern wäre er Lehrer oder Pfarrer geworden. Stattdessen machte er eine kaufmännische Ausbildung, blieb aber beständig in Sachen Weiterbildung am Ball. Seit zehn Jahren ist er Assistent der Geschäftsleitung bei der Rohrbacher Glastechnologiefirma Reli.

Seitz ist verheiratet mit einem "echt Richemer Mädchen". Gern hätten sie Kinder gehabt. Dass sie ihnen verwehrt blieben, war bitter. Die Erfahrung, dass dies im Rahmen der örtlichen Querelen um den Kreiselbau dazu genutzt wurde, ihn persönlich anzugreifen, war kaum erträglich und sitzt tief. Doch Seitz ist keiner, der aufgibt. Er bleibt hart und klar zentriert in der Sache, auch wenn Kompromisse manchmal unumgänglich sind. Hilfreich ist dafür sein politisches Hintergrundwissen.

Seit 1989 ist er Mitglied des Gemeinderates und saß von 2009 bis 2014 im Kreistag Heilbronn. 2004 erhielt er die silberne Ehrennadel des Gemeindetags, 2006 wurde ihm das Seidenwappen der Stadt überreicht, 2014 die Ehrenstele und Ehrennadel des Gemeindetags für 25 Jahre im Gemeinderat und die Ehrennadel des Städtetags in Gold für 30 Jahre im Ortschaftsrat.

"Geht nicht" gibt es für ihn nicht. Wann immer es nötig ist, packt er selbst mit an. Rund 80 Prozent seiner Freizeit geht fürs Gemeinwohl drauf. Er unterstützt die örtlichen Vereine, wo er kann, jodelt mit im Gesangverein, steigt bei Hochwasser in die Gummistiefel, ist bei jeder Veranstaltung mit dabei und baut trotz 30 Grad im Schatten das Festzelt mit auf.

Im Vordergrund seines Handelns steht der Wunsch, dass es den Menschen gut geht: "Dafür hat sich jeder Kampf gelohnt." Weil Richen ein gesundes Wachstum braucht, ist ihm neben Klärung der Verkehrsproblematik auch die Schaffung von Wohnraum sowie Erhalt und Ausbau der Schule und des Kindergartens wichtig.