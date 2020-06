Von Angela Portner

Eppingen. "Bausünden" nennt Tiefbauamtsleiter Frank Edlinger das, was man in den 1970er und 1980er-Jahren mit Bächen und Flüssen gemacht hat. Was damals raus aus den Städten und Dörfern sollte, das will man im Zuge der im nächsten Jahr stattfindenden Gartenschau wieder zurückholen. Die Renaturierung der Elsenz ist die wohl wichtigste und auch nachhaltigste Baumaßnahme, die damit verbunden ist. Noch ist sie nicht abgeschlossen, doch am Bachwegle-Areal und Postweg präsentiert sich das Gewässer bereits jetzt als liebliches Flüsschen inmitten eines flachen, unregelmäßig angelegten Ufergeländes, das seinen Lauf nicht zu sehr begrenzt, sondern ihm auch ausreichend Raum für eine gesunde Entwicklung gibt.

An Schönwettertagen sieht man sie schon: Bienen, kleine Schmetterlinge und andere beflügel(n)de Insekten wuseln über und zwischen aufsprießendem Grün. Heimische Gehölze wie schnell wachsende Weiden, Erlen und Ulmen wurden in den lehmigen Uferboden gesetzt. Hölzerne Pfähle sichern ihren Stand, bis ihnen kein Sturm mehr gefährlich werden kann. Zwischen kleinen und großen ockerfarbenen Kieseln und Steinbrocken recken sich Wasserpflanzen keck in den strahlend blauen Himmel, ihre Füßchen haben sich längst im lehmigen Bachbett verwurzelt. Dicht darüber tummelt sich klitzekleines Wassergetier in gleich aufsteigender mit dunklen Pünktchen gefüllter Blasen. Neugierig und flink flitzen kleine Fische durch das flache und noch klare Wasser.

"So eine Renaturierung ist ein riesen Brimborium", sagt Edlinger zum Prozedere, das an einer solchen Maßnahme hängt. Umfangreiche Bestandsaufnahmen, Analysen sowie ökologische, artenschutzrechtliche und hydraulische Gutachten mussten erstellt und bei verschiedenen Behörden Genehmigungen eingeholt werden. Doch das komplizierte Verfahren lohnt sich, denn die Förderung einer solchen Maßnahme beträgt 90 Prozent. Die reinen Baukosten werden bei rund einer Million Euro liegen.

Dafür wurden die bisherigen Bachläufe großflächig entschlammt und abgetragen, der Grund für den Bachlauf optimiert, ein neuer Oberboden eingebaut und das Bachbett natürlich profiliert. Entstanden sind gefällige Windungen, ein flach abfallender Uferbereich und eine kleine inselförmige Ausbuchtung, die von Totholz gerahmt ist. Wegen des instabilen Erdreichs in der Elsenzaue mussten für die vier Brücken bis zu 13 Meter lange Bohrpfähle in den Boden gewuchtet werden.

Die Vorteile einer Renaturierung sind vielfältig: In verbesserten Gewässerstrukturen finden Kleinstlebewesen und Wassertiere ideale Lebensräume. Auch Vögel und Amphibien werden sich hier bald vermehrt tummeln. Die Artenvielfalt wird sich deutlich erhöhen. Wichtig ist die Maßnahme zudem für den Hochwasserschutz, denn durch die Verbreiterung und die stark abfallende Böschung hat der Bach die Möglichkeit, sich bei Starkregen langsam seitlich auszubreiten. So kann mehr Wasser versickern und ein Überschießen verhindert werden.

Zu guter Letzt hat die Stadt dann viel weniger Unterhaltungsaufwand. Um regelmäßige Wasserkontrollen wird man zwar nicht umherkommen, aber eine Natur, die im Gleichgewicht ist, kann sich in der Regel selbst helfen. Was wohl hinsichtlich der Nachhaltigkeit in 30 Jahren zu der Maßnahme gesagt wird? Edlinger weiß es nicht, aber es bleibt zu hoffen, dass sie nicht nur für die Umwelt und die Aufenthaltsqualität in der Stadt, sondern auch für die Lebensqualität der Menschen ein Gewinn ist.