Von Armin Guzy

Eppingen.Einen "musealen Charakter" hatte Architekt Thomas Frey vom städtischen Hochbauamt den Sanitäranlagen in der Turnhalle im Rot schon Ende 2016 bescheinigt; außerdem ein ungedämmtes Hauptdach, energetisch grenzwertige Fenster und ein veraltetes Warmluftgebläse zur Beheizung der Halle. Damals hatte der Gemeinderat beschlossen, die Halle zu sanieren – allerdings nur, wenn das Land dafür einen Zuschuss aus dem Sportstättenförderprogramm gewährt, was dann nicht der Fall war. Das Förderprogramm war mehrfach überzeichnet. Nun aber hat es in einem zweiten Anlauf doch noch geklappt: Das Land fördert die Hallensanierung nun mit 446.000 Euro, wie am Mittwoch bekannt wurde.

Die Mittel werden jetzt allerdings für eine städtebauliche Einzelmaßnahme aus dem "Investitionspakt für Sportstätten 2020" ("Goldener Plan") gewährt. Da die Stadt die 2016 abgelehnten Pläne noch "in der Schublade" hatte, konnte der neuerliche Antrag rasch formuliert und kurzfristig gestellt werden. Beim Hochbauamt schätzt man die Gesamtkosten des Umbauvorhabens auf 830.000 Euro; mehr als die Hälfte ist also über den Zuschuss gedeckt.

Dennoch werden sich die zahlreichen Nutzer der Halle voraussichtlich noch etwas gedulden müssen. Im kommenden Jahr wird die Hochbau-Abteilung zunächst ein Detailkonzept für die Sanierung erstellen. Los gehen soll es dann 2022, vielleicht aber auch erst 2023. Denn die Haushaltslage der Stadt ist bekanntlich angespannt, und die Gartenschau hat im kommenden Jahr Vorrang vor allem anderen, auch wenn das Hochbauamt daran nur marginal beteiligt ist. "Wir haben bis 2024 Zeit, die Maßnahme abzurechnen", teilte Bürgermeister Peter Thalmann auf Anfrage mit. Er freut sich, dass der "geschichtsträchtige Platz" dank reichlich Fördermitteln bald auf den technischen Stand der heutigen Zeit gebracht werden kann und die fast 120 Jahre alte Halle dabei sogar noch etwas von ihrem früheren Charakter zurückgewinnen wird: Die seit Jahrzehnten aus Polycarbonat-Platten bestehenden "Fensterscheiben" sollen bei der Generalsanierung nämlich nach historischem Vorbild wiederhergestellt werden.

"Die Halle ist den Eppingern heute noch heilig", betont Thalmann. Die Stadt sehe es daher als ihre Pflicht, diesen Ort des gesellschaftlichen Zusammenhalts auch für künftige Generationen zu erhalten. Schon bei der Beratung zum Förderantrag vor vier Jahren hatte SPD-Stadtrat Michael Mairhofer an den "legendären Status" erinnert, den die Halle vor allem bei der älteren Generation genieße, und von der "Wiege des örtlichen Sports" gesprochen.

Dass die Sanierung nicht sofort beginnen muss, sieht Bürgermeister Thalmann als "optimale Situation". So könne man sauber planen, die Aufträge frühzeitig ausschreiben, um gute Angebote zu erhalten, und die Hauptarbeiten so takten, dass sie möglichst in den Sommerferien erledigt werden können. Denn trotz ihres fortgeschrittenen Alters und des unbefriedigenden Gesamtzustandes wird die Halle rege genutzt: von den Schülern der benachbarten Grundschule im Rot und von den Mitgliedern von insgesamt 14 weiteren Vereinen und Organisationen. Sie alle werden sich in der kälteren Jahreszeit vor allem auf eines freuen: Die Halle soll künftig entweder mit Deckenstrahlplatten oder einer Wandheizung auf angenehme Temperaturen gebracht werden. Aktuell sagt man der "heiligen Halle" nämlich noch eine recht geringe Behaglichkeit nach – und das trotz eines unzeitgemäß hohen Energieverbrauchs.