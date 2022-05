Das Musical „The Greatest Show“ findet in diesem Jahr nicht in der Stadthalle, sondern im Vereinsheim des Rad- und Rollschuhvereins statt. Mirco Brunner (M.) hat die Rolle des Lebenskünstlers P.T. Barnum schon drauf, die anderen Darsteller proben noch kräftig. Foto: Portner

Eppingen. (apo) Das zweite Mal in Folge präsentiert der Rad- und Rollschuhverein das Musical "The Greatest Show". Erstmals in diesem Jahr wird es nicht in der Stadthalle, sondern in der vereinseigenen Trainingshalle in der Waldstraße stattfinden. Für die 70 Darsteller in sportlicher Hinsicht ist das ein Heimvorteil, der andererseits aber viel mehr Aufwand für die an der Veranstaltung beteiligten Helfenden mitgebracht hat. Zwar wurden für den Bühnenaufbau und die technische Installation Fachfirmen beauftragt, aber etliche Eltern basteln bereits seit Wochen an den Kulissen oder sind mit Kostüm-Änderungen beschäftigt.

"Die sind ja alle gewachsen", erklärt Iris Wagner, die für die Choreografie des Stückes verantwortlich ist, die Änderungsarbeiten. Bei den großen Läufern ist das weniger ein Problem, aber bei den "Minis" muss das Team der Näherinnen jetzt schon mal ein Röckchen verlängern, Saumzugaben auslassen oder eine Lage Spitze an die Ärmel basteln. Bevor eine solche Aufführung bühnenreif ist, sind viele Hände gefragt, und alles muss gut ineinandergreifen. Genug zu tun gibt es deshalb auch für die Väter, die beim Kulissenbauen inzwischen schon "alte Hasen" sind und solange feilen, bohren, sägen und hämmern, bis alles auf stabilen Füßen steht. Allein für die Aufhängung der Hallenverkleidung im Innenraum gingen 14 Tage ins Land.

Die Musical-Aufführungen bilden die finanzielle Grundlage des Vereins, erklärt der stellvertretende Vorsitzende Marcel Wagner. Nachdem man im vergangenen Jahr wegen der Pandemie pausieren musste, war es hilfreich über ein ausreichendes Polster zu verfügen. Jetzt sind alle froh, sich wieder mit einem Schaulaufen präsentieren zu können. "Die meisten proben derzeit täglich", weiß Wagner. Das hat zum einen mit der Musical-Aufführung zu tun, zum anderen aber auch mit anstehenden Wettkämpfen.

Schon im Juni steht die nächste Herausforderung an: Erstmals richtet der Verein die Baden-Württembergischen Meisterschaften im Rollkunstlaufen aus. Dazu werden 25 bis 30 Vereine in Eppingen erwartet. Außerdem wird man in diesem Jahr endlich das 100. Jubiläum nachfeiern, das im vergangenen Jahr wegen der Pandemie verschoben werden musste. Zum Ausgleich dürfen sich die Fans auf ein besonderes Spektakel freuen: Gleich dreimal wird "The best of Musicals" präsentiert. Daneben laufen bereits die Vorbereitungen für die Aufführung im nächsten Jahr. "Es wird orientalisch bunt", verrät Wagner.

Auf die Läufer kommt damit eine neue schauspielerische Herausforderung zu. Die Fans dürfen sich auf einen Abend der Superlative freuen. Ob die Aufführung dann wieder in der Stadthalle stattfindet, ist derzeit noch nicht entschieden. Wagner: "Finanziell macht das kaum einen Unterschied." Für die Läufer, die bei den Aufführungen immer viele komplizierte Sprünge und Silhouetten zeigen, ist der gewohnte Trainingsboden jedoch ein Vorteil. Hinzu kommt, dass man in der Vereinshalle rund 150 Gäste mehr unterbringen kann. Das würde sich auch monetär auszahlen, denn über Zulauf kann sich der Verein nicht beklagen: Die Musicalaufführungen sind über die Grenzen Eppingens hinaus bekannt und die wenigen Termine jedes Jahr ruckzuck ausgebucht.

Info: Die Abendvorstellungen am Freitag, 20., und Samstag, 21. Mai, jeweils 20 Uhr sind ausverkauft. Für die Nachmittagsaufführungen am Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, sind noch Karten erhältlich. Kinder und Menschen mit Behinderung zahlen 15, Erwachsene 20 Euro. Kinder von ukrainischen Geflüchteten haben freien Eintritt. Der Barverkauf findet am heutigen Dienstag und Donnerstag von 17 bis 19 Uhr im Vereinsheim statt.