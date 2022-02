Von Armin Guzy

Eppingen. Kinder treiben die Kommunen in den Ruin – zumindest, wenn Städte und Gemeinden nicht bald von Bund und Land deutlich höhere finanzielle Unterstützungen für den Bau und Betrieb von Kitas und für mehr Personal erhalten. Bis zum Jahr 2030 sollen zwischen 20.000 und 40.000 Erziehungsfachkräfte fehlen. Und damit droht die Kita-Frage nicht nur für die Kommunen ein finanzielles Desaster zu werden, sondern für die Eltern auch ein zeitliches: Ändert sich nichts, werden sie schon bald mehr Geld für weniger Betreuungsstunden bezahlen müssen.

Es war ein Alarmsignal, als das Präsidium des Gemeindetags am Mittwoch nach einer Klausurtagung in Eppingen von einer "aktuellen Notlage bei der Kinderbetreuung" sprach und mehrere als "Kita-Fahrplan 2025" verpackte Forderungen an die Landesregierung stellte, zu denen Gemeindetagspräsident Steffen Jäger "keine wirkliche Alternative" sieht. "Die Jahre steigender Standards sind zu Ende." Und darüber müsse man auch gesamtgesellschaftlich diskutieren, sagte Jäger im Beisein von Eppingens Oberbürgermeister Klaus Holaschke und zugleich Erster Vizepräsident des Gemeindetags. Das Gremium vertritt die Interessen von 1063 der insgesamt 1101 Kommunen im Land und will nun, mit dem "Kita-Fahrplan" im Gepäck, das Gespräch mit der Landesregierung suchen.

Wie groß die Not in den Kommunen bereits ist, zeigt das Beispiel der Gastgeberstadt Eppingen exemplarisch. Im Gemeinderat hatte Holaschke schon im vergangenen Jahr nach Elternprotesten eingeräumt, dass die Betreuungszeiten nicht immer eingehalten werden können. "Es gelingt und nicht mehr, in einem 50-Stunden-Betrieb das Personal zur Verfügung zu stellen", räumte Holaschke auch am Mittwoch wieder ein. Und als die RNZ vor der Pressekonferenz vor dem großen Kinderhaus in der Südstadt mit einem Vater spricht, zeigt sich, dass sich die Bing- und Abholzeiten für seine beiden Kinder nach wie vor sehr unterschiedlich sind – wegen des Personalmangels, wie er sagt.

Dabei hat Eppingen in den vergangenen Jahren viele Millionen Euro in den Ausbau von Kita-Plätzen gesteckt, einen katholischen und einen Wald-Kindergarten übernommen und massiv Personal eingestellt – mit gravierenden Folgen für den Etat der finanzschwachen Kommune. Inzwischen bezuschusst die Stadt jeden der 1000 Plätze mit 5800 Euro im Jahr. Macht 5,8 Millionen. An Elternbeiträge nimmt die Stadt 1,2 Million Euro ein; das entspricht laut Holaschke dem Betrag, den Eppingen vor zehn Jahren noch an Gesamtkosten für den Betreuungsbereich im Etat eingestellt hatte – Millionen, die, wie in vielen Kommunen auch, für andere Aufgaben fehlen.

Solche Beispiele kennt Jäger aus den Mitgliedsgemeinden zuhauf, in einigen Fällen seien neugebaute Kitas gar nicht eröffnet worden, weil kein Personal da ist. "Die frühkindliche Bildung ist bereits die am stärksten subventionierte Leistung auf gemeindlicher Ebene", verdeutlichte er. Seit 2007 haben sich die Zahl der Erzieherinnen und Erzieher mit 113 Prozent mehr als verdoppelt und die Ausgaben der baden-württembergischen Kommunen im selben Zeitraum auf nun 4,7 Milliarden Euro verdreifacht – und trotzdem werde auch dieser "immense Kraftakt", dieser "Marathon", wie Jäger es nannte, nicht reichen, um den prognostizierten Bedarf zu decken. Alleine die besonders personalintensive Kleinkindbetreuung ist seit 2007 von 27.000 auf fast 80.000 Plätze gewachsen.

Das größte Problem dabei: Neue, dringend benötigte Kitas lassen sich zwar bauen – zumindest falls das Geld (oder der Wille zum Schuldenmachen) und die Planungskapazität in den Gemeinden vorhanden sind –, aber neue Erzieherinnen und Erzieher lassen sich eben weder bauen noch backen noch herbeizaubern. Bis 2030 müsste aber nicht nur die vorhandenen Stellenzahl in Baden-Württemberg gehalten werden, sondern es müssten jedes Jahr 7000 weitere Stellen hinzukommen. Zudem konkurrieren die Kita-Träger längst untereinander – und außerdem mit Handwerks- oder Industriebetrieben, die ebenfalls dringend Fachkräfte suchen. Wobei Jäger betonte, das der Personalmangel im Erziehungsbereich seiner Meinung nach angesichts der gestiegenen Bezahlung "nicht zuvorderst eine Frage des Geldes ist"; es fehle schlicht an Bewerbern und auch an Aus- und Weiterbildungsstätten.

Das Gemeindetagspräsidium fordert in seinem "Kita-Fahrplan 2025" daher, neben mehr finanzieller Unterstützung, von der Landesregierung – die Rede ist von 150 Millionen Euro Investitionsförderung – auch ein Umdenken bei den "berechtigt hohen Anforderungen" an das Kita-Personal: Da der Arbeitsmarkt leergefegt sei, zugleich ein weiterer Ausbau der Kinderbetreuung aber bereits beschlossen ist und die Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Platz haben, sollten fehlende Fachkräfte nach Auffassung des Gemeindetagspräsidiums "zumindest zeitweise" auch durch "geeignete Personen" ersetzt und verstärkt Quereinsteiger angeworben und qualifiziert werden, wobei "geeignet" jeder sei, den die Kommunen dafür hält. Er habe volles Vertrauen darauf, sagte Jäger, "dass die Gemeinden verantwortlich handeln und die richtigen Personen ansprechen". Andernfalls müsse man den Eltern bald in manchen Orten sagen, dass ihr Kind nicht oder nicht im gewünschten Umfang betreut werden kann. Dass auch die Elterngebühren erhöht werden sollen, räumte er auf Nachfrage ein, verwies aber auch auf die soziale Absicherung für Geringverdiener und forderte zugleich eine gesamtgesellschaftliche Diskussion darüber, welche Maßnahmen tragbar sind und zum Ziel führen. OB Holaschke merkte dazu an, dass die Gebühren in Eppingen beispielsweise noch unterhalb der landeseinheitlichen Empfehlungen liegen und das Thema im Gemeinderat derzeit kontrovers diskutiert wird. Diese Diskussion dürfte auch auf viele weitere Kommunen im Land zukommen.

Als Sofortmaßnahme schlägt die Gemeindetagsspitze außerdem vor, Kita-Gruppen um zwei Plätze zu vergrößern und den Personalschlüssel um 20 Prozent zu senken. Eine solche "verantwortliche Flexibilität der Betriebserlaubnis" sei schließlich auch während der Pandemie schon möglich gewesen und eine kurzfristig umsetzbare und pragmatische Lösung, sagte Jäger. Denn alle anderen Maßnahmen, insbesondere die Ausbildung neuer Fachkräfte, "werden erst mittelfristig erfolgreich sein".