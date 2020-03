Eppingen. (fsd) Die Zahl der mit dem Corona-Virus Infizierten im Landkreis Heilbronn ist von Donnerstag auf Freitag von 294 auf 328 gestiegen. 44 Personen davon sind inzwischen wieder gesund gemeldet worden, fünf sind verstorben.

Wie das Landratsamt am späten Freitagnachmittag mitteilte, ist in Eppingen am Dienstag, 24. März, eine über 80-jährige Bewohnerin eines Pflegeheims in Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorben. Sie ist der fünfte Todesfall im Landkreis. Ein weiterer Bewohner wurde positiv getestet. Daraufhin hat die Stadt Eppingen in Absprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn am Mittwoch die Quarantäne für das Pflegeheim angeordnet. Nach Informationen der RNZ handelt sich bei besagtem Pflegeheim um das Seniorenstift "Haus Waldblick".

Die angeordnete Isolation ist zunächst für 14 Tage veranlasst worden, heißt in einer Pressemitteilung des Landratsamts. In dieser Zeit dürfen die Bewohnerinnen und Bewohner das Pflegeheim nicht verlassen und auch keinen Besuch empfangen. Die getroffenen Maßnahmen entsprechen dem Vorgehen im Altenpflegeheim "Alpenland" in Bad Rappenau. Dort hatte zu Monatsbeginn ein Pfleger nach einer Mailand-Reise erst einen Bewohner und dann eine Mitarbeiterin sowie deren Tochter mit dem Virus angesteckt. Zwei Heimbewohner sind bisher verstorben.

20 weitere Bewohner wurden beprobt, die Ergebnisse liegen noch nicht vor, sagt Landratsamtssprecher Sprecher Manfred Körner.