Von Armin Guzy

Eppingen. Über den Stellplatznachweis hat der Gemeinderat einstimmig das Vorhaben eines Investors zumindest blockiert, der in einem dreigeschossigen, denkmalgeschützten Fachwerkhaus in der Altstadt ein Bistro einrichten will, den Rest des sanierungsbedürftigen Gebäudes aber offenbar im bisherigen Zustand belassen wollte. Verwaltung und Gremium taten sich schwer mit dem Sachverhalt, denn um einen möglichen Rechtsstreit zu vermeiden, darf keinesfalls der Verdacht aufkommen, die Gemeinde hätte willkürlich entschieden, um ein möglicherweise nicht gerne gesehenes Vorhaben zu verhindern.

Daher bezog sich der Beschlussantrag der Verwaltung auch nicht auf das gastronomische Vorhaben, das auch in der Altstadt generell zulässig ist, sondern rein auf die vom Bauherrn beantragte Ablösung von der Stellplatzverpflichtung. Der Technische Ausschuss hatte dem Gemeinderat nach nicht-öffentlicher Debatte bereits empfohlen, den Antrag auf Befreiung abzulehnen – was nun auch geschah.

Laut Vorlage wollte ein Investor, der die unmittelbar am Ludwigsplatz in der Bahnhofstraße gelegenen, aneinandergrenzenden Gebäude 7, 9 und 11 gekauft hat, im Eckhaus ein "Bistro" mit Getränkeausschank einrichten. Der Verkauf von Speisen war hingegen nicht vorgesehen. Da dort früher eine Schuhhandlung bestand und ein Teil des Erdgeschosses aus dieser Zeit noch Schaufenster und eine kleine Überdachung hat, wären die erforderlichen Umbauten nur mit minimalen Eingriffen in die Substanz des aus dem 17. Jahrhundert stammenden Fachwerkhauses mit langer Handwerkertradition verbunden gewesen. Weder das Denkmalrecht noch die Erhaltungssatzung, mit der Eppingen die historischen Gebäude seiner Altstadt schützen will, hätten dem Vorhaben entgegengestanden.

Allerdings ist ein Bistro ein gewerblicher Betrieb, und für einen solchen müssen laut Baurecht Fahrzeugstellplätze nachgewiesen werden. Von dieser Pflicht kann sich der Gewerbetreibende gegen eine Einmalzahlung als Ablöse befreien lassen, wenn die Gemeinde zustimmt. Da es aus Platzgründen nicht möglich ist, im Bereich der Häuser Stellplätze anzulegen, ist der Bauherr auf die beantragte Befreiung gegen Geldzahlung angewiesen, die ihm nun aber versagt blieb. Damit ist nun auch die geplante Nutzungsänderung vom Tisch, denn die Stellplätze oder deren Ablösung sind Voraussetzung dafür, dass das Baurechtsamt das Vorhaben genehmigen kann.

"Was uns leitet, ist die ermessensfehlerfreie Entscheidung", betonte Oberbürgermeister Klaus Holaschke und erinnerte zugleich an das "Zwischenparken" des "Rössle", aber auch daran, dass die Stadt nicht alles selbst sanieren könne. Das ehemalige Gasthaus war bekanntlich von der Stadt gekauft und zumindest gesichert worden, um es vor dem Verfall zu bewahren. Nach jahrelanger Suche wurde dann ein Investor gefunden, der dem repräsentativen Eckhaus am Marktplatz wieder zu neuem Glanz verholfen hat. "Wir können sicher nicht alles selbst sanieren", sagte Holaschke.

Die Verwaltung verwies vor der Abstimmung außerdem auf das Willkürverbot und darauf, dass "bisher in vergleichbaren Fällen im Kernbereich von Eppingen einer Erfüllung der Stellplatzverpflichtung durch Zahlung eines Geldbetrags nicht zugestimmt worden ist".

Kritisch zum eigentlichen Vorhaben äußerte sich lediglich SPD-Stadtrat Michael Mairhofer. "Hier den Riegel reinzudrücken, halte ich für völlig richtig", sagte er. Er ärgere sich über "Immobiliensammler", die seiner Meinung nach Häuser kaufen und sie dann liegen lassen, "bis sie gewinnbringend zu vermarkten sind". Ein solches Verhalten gehe auch mit einem Sicherheitsrisiko einher, merkte er an, und wünschte sich in solchen Fällen ein Vorkaufsrecht der Stadt.